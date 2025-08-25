Thuê côn đồ 200 triệu đồng để tạt axit nhân tình của con trai

Hà NộiBiết con trai ngoại tình nhưng không ngăn cản được, Đỗ Văn Tân cùng vợ chồng con gái thuê nhóm côn đồ với giá 200 triệu đồng để đánh, tạt axit người phụ nữ, ép rời xa con trai.

Ngày 25/8, Đỗ Văn Tân, 49 tuổi bị TAND Hà Nội tuyên 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Con gái ông Tân là Đỗ Thị Kim Phượng, 25 tuổi, bị phạt 6 năm 6 tháng tù; Khuất Văn Tuy (34 tuổi, chồng Phượng) lĩnh 3 năm tù.

Cùng vụ án, 6 người trong nhóm côn đồ 16-38 tuổi, bị phạt 3 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, con trai ông Tân là anh Tiến đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ ngoài luồng với chị Huyền - cũng đã có chồng con. Gia đình nhiều lần khuyên can, ngăn cấm song anh Tiến vẫn thường xuyên lén gặp Huyền. Từ đó, ông Tân cùng con gái bàn bạc thuê người "dằn mặt" để buộc chị Huyền chấm dứt quan hệ.

Khoảng đầu tháng 2, ông Tân nhờ bị cáo Phạm Xuân Tôn (38 tuổi, TP Hải Dương) tìm người đánh chị Huyền. Tôn giới thiệu em họ là Phạm Đức Anh (36 tuổi) đến gặp ông Tân lấy hình ảnh, địa chỉ của nạn nhân. Phượng cũng liên hệ trực tiếp với Đức Anh để bàn thêm.

Chiều 12/2, thấy con trai đi cùng tình nhân, ông Tân gọi điện báo cho Đức Anh. Do bận việc riêng, Đức Anh thuê Lê Văn Nhật thay mình "ra tay".

Đến tối, Phượng gọi cho Đức Anh, yêu cầu "đánh gãy chân, tạt axit" vào chị Huyền, đồng thời hứa cung cấp axit. Đức Anh đồng ý, báo lại cho Nhật và thống nhất tiền công 200 triệu đồng. Ông Tân và Phượng chấp nhận.

Phượng sau đó kể lại kế hoạch cho chồng là Khuất Văn Tuy, nhờ chuẩn bị axit. Tuy lấy khoảng 500 ml dung dịch sunfuric (H2SO4) từ xưởng cơ khí, cất giữ.

Tối 12/2, Nhật mang gậy sắt dạng gậy bóng chày, bình xịt hơi cay, rủ thêm Lê Đức Dũng (16 tuổi) và Trần Bá Quân (17 tuổi) đi đánh chị Huyền. Nhật thuê Bùi Đình Ngạch (40 tuổi) lái ôtô chở cả nhóm, dù biết rõ mục đích.

Nhóm gặp vợ chồng Phượng để nhận chai axit, sau đó đến gần nhà trọ của chị Huyền, đậu xe cách 200 m, chia nhau gậy, axit, bình xịt để phục kích.

Khoảng 22h cùng ngày, khi chị Huyền đi chơi về, nhóm này chặn xe, dùng hơi cay, gậy sắt và axit tấn công rồi bỏ chạy. Nhật gọi điện báo cho Phượng và Đức Anh "đã xong việc" và dặn mọi người xóa tin nhắn.

Tối hôm sau, nhóm nhận 200 triệu đồng từ ông Tân. Đức Anh hưởng 15 triệu, tài xế Ngạch 2 triệu, Dũng và Quân mỗi người một triệu, số còn lại Nhật giữ. Một tuần sau, các bị cáo bị bắt khẩn cấp.

Nạn nhân bị gãy 5 xương chân tay, bỏng 10% diện tích cơ thể, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 45%. Trong quá trình điều tra, vợ ông Tân đã thay nhóm bồi thường 500 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định anh Tiến và chị Huyền có quan hệ tình cảm nhưng không chung sống. Anh Tiến sau đó qua đời nên không bị xem xét xử lý.

Hải Thư