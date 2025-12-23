Thuê cano 4 triệu đồng mỗi ngày đưa học sinh đến trường

Khánh HòaHơn 130 học sinh ở phường Tây Nha Trang, được chính quyền dùng cano đưa đón đi học, sau khi cầu gỗ Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi.

Đợt lũ lụt hồi tháng 11 khiến cầu gỗ Phú Kiểng bị gãy, hư hỏng. Đây vốn là đường đến trường mỗi ngày của hàng trăm học sinh. Nhiều người dân cho biết con em phải đi đường vòng hơn 8 km mới đến trường - THCS Cao Thắng, một số em tự phát đi ghe qua sông, có nguy cơ mất an toàn.

Để đảm bảo an toàn, xã Vĩnh Ngọc chi 120 triệu đồng mỗi tháng để thuê cano và kinh phí sửa chữa bến đỗ tạm. Mỗi ngày, bốn dân quân được bố trí túc trực tại bến để hỗ trợ học sinh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đón học sinh qua sông Cái, sáng 23/12. Ảnh: Kỳ Sao

Cầu gỗ Phú Kiểng dài 280 m, rộng 1,5 m, bắc qua sông Cái, nối trung tâm Nha Trang với khu vực xã Vĩnh Ngọc cũ (nay là phường Tây Nha Trang). Cầu do một hộ dân đầu tư từ năm 2001 và có thu phí, phục vụ đi lại cho khoảng 2.000 hộ dân các tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2.

Sau đợt mưa lớn hồi giữa tháng 11, chủ cầu đang khẩn trương sửa chữa, dự kiến mất hơn một tháng để hoàn thành. Về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt dự án xây cầu Phú Kiểng mới, dài hơn 271 m, rộng 21 m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý 4/2026.

Bùi Toàn