Thuê bao dùng CMND có cần chuẩn hóa thông tin?

Một số chủ thuê bao di động băn khoăn liệu số điện thoại đăng ký bằng chứng minh nhân dân cũ có đạt chuẩn và có bị khóa sim hay không.

"Mọi thông tin đều đúng, nhưng hệ thống vẫn lưu số chứng minh nhân dân cũ của tôi", Bảo Anh (Hà Nội) nói sau khi kiểm tra thông tin thuê bao qua đầu số 1414. Dù không nhận được tin nhắn yêu cầu chuẩn hóa từ nhà mạng, cô vẫn lo không biết liệu sim có nguy cơ bị khóa sau thời hạn 31/3.

Một người nhập thông tin đăng ký thuê bao trên ứng dụng điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Bảo Anh là một trong hàng trăm khách hàng đã trực tiếp đến điểm giao dịch của nhà mạng để xin tư vấn. Quản lý một điểm giao dịch của Viettel tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết số lượng khách hàng đến đây tăng gấp đôi ngày thường, trong đó 70-80% có mục đích chuẩn hóa thông tin cũng như chuyển từ CMND 9 số sang CCCD 12 số.

Tuy nhiên, các nhà mạng khẳng định chứng minh nhân dân cũ vẫn hợp lệ.

Theo Vinaphone, về mặt quy định, chứng minh nhân dân vẫn có giá trị, nên nếu thông tin đúng, người dùng không cần lo lắng. Chiến dịch lần này chủ yếu tập trung vào việc khắc phục những tồn tại của dữ liệu, ví dụ thiếu giấy tờ, sai họ tên, sai ngày tháng năm sinh, chứ không phân biệt CMND hay CCCD.

Nhà mạng cũng nhấn mạnh chỉ thuê bao nhận được thông báo mới cần đi chuẩn hóa. Tình trạng khóa nhầm sẽ không xảy ra, bởi họ "đã rà soát kỹ, đồng thời sẽ gửi tin nhắn tới thuê bao trước khi tiến hành khóa một chiều".

Ở giai đoạn này, thuê bao không chính chủ, tức sim đang được đăng ký bằng thông tin của người khác, cũng không bị khóa. Tuy nhiên, nhà mạng khuyến nghị người dùng nên sử dụng sim với đúng thông tin của mình, sớm cập nhật CMND sang CCCD. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh rủi ro pháp lý như sự cố lừa đảo, tranh chấp thuê bao có thể phát sinh.

Ngoài ra, sim chính chủ liên kết với số CCCD còn phục vụ quá trình sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến. "Tôi không thể đăng nhập và sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia vì số điện thoại vẫn chứa thông tin CMND cũ. Nhân đợt này, tôi đi kiểm tra xem thông tin chuẩn chưa và đổi luôn", Vũ Tiến (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.

Đại diện các nhà mạng khẳng định nếu là sim chính chủ, người dùng có thể dễ dàng đổi từ giấy tờ cũ sang giấy tờ mới mà không gặp vấn đề. Ngoài ra, họ có thể thao tác trên ứng dụng di động như My Viettel, My VNPT, My MobiFone hoặc gọi điện đến tổng đài để được hỗ trợ.

Từ ngày 15/3, các nhà mạng đã bắt đầu nhắn tin đến người có thông tin thuê bao không khớp so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dùng nằm trong diện cần chuẩn hóa sẽ được nhắn tin trong năm ngày liên tiếp, mỗi ngày ít nhất một tin nhắn. Đến 31/3, thuê bao nào không thực hiện sẽ bị khóa một chiều.

Lưu Quý