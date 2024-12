Thuê 18 cô gái lập nick nặc danh để 'khủng bố con nợ'

Bắc GiangLê Văn Triều, 32 tuổi, bị cáo buộc chỉ đạo 18 cô gái đòi nợ thuê bằng cách lập tài khoản nặc danh, cắt ghép ảnh nhạy cảm để bêu rếu người nợ tiền của các tổ chức tín dụng.

Ngày 5/12, Triều, quê Quảng Ngãi, cùng 12 cô gái bị Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Lê Văn Triều lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Động thái này diễn ra sau 10 ngày Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét khẩn cấp văn phòng của Triều ở phường Nghĩa Lộ, thu giữ 44 điện thoại di động, 22 máy tính cùng nhiều tài liệu.

Triều và 18 cô gái sau đó bị áp giải về Bắc Giang để điều tra.

Bước đầu, nhà chức trách cáo buộc Triều lấy dữ liệu khách vay tiền của một số tổ chức tín dụng nhưng chậm trả, để đòi nợ thuê với hoa hồng 21%. Anh ta lập hai nhóm nhân viên, giao cho Nguyễn Thị Mỹ Duyên (26 tuổi) và Lê Thị Thúy (34 tuổi) quản lý.

Tiếp đó, Triều thuê địa điểm làm văn phòng; mua máy vi tính, điện thoại di động, sim rác, giao cho nhân viên lập tài khoản nặc danh trên mạng xã hội rồi gọi điện cho người thân, đồng nghiệp, sếp của người vay để đòi nợ. Nếu vẫn chưa lấy được tiền, chúng đe dọa, xúc phạm, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội để gây áp lực buộc trả nợ.

Lê Thị Thúy (trái) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Trong thời gian hoạt động, Triều và đồng phạm đã "khủng bố tinh thần" nhiều người, đòi được 300-400 triệu đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra. Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố các tổ chức tín dụng liên quan đến các khoản vay.

