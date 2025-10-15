Thuê 12 chuyến xe dọn rác trong nhà mẹ

Trung QuốcCặp vợ chồng ở Hà Bắc đã phải nhờ ban quản lý chung cư can thiệp, dọn dẹp suốt một ngày đêm, thuê 12 chuyến xe tải mới chở hết rác trong căn hộ của mẹ.

Căn hộ 40 m2 ở thành phố Trương Gia Khẩu của bà cụ 70 tuổi chất đầy phế liệu suốt nhiều năm. Đồ đạc, rác thải lấp kín mọi không gian đến mức người ở phải bò qua "núi phế liệu". "Chồng bà cũng bất lực còn cả tòa nhà khổ sở vì gián", một nhân viên ban quản lý cộng đồng cho biết.

Lo ngại nguy cơ hỏa hoạn và áp lực từ hàng xóm, gia đình quyết định phải "cưỡng chế" bà cụ để dọn dẹp. Trong hai ngày 5-6/10, vợ chồng người con gái chi hàng nghìn tệ thuê công nhân vệ sinh, huy động 10 xe tải nhỏ và hai xe tải lớn mới chở hết đống rác dọn ra từ căn hộ.

Video do hàng xóm đăng tải cho thấy phế liệu được ném từ ban công tầng ba xuống sân, tạo thành đống cao gần ba mét.

Đống phế liệu chất cao gần hết tầng một, được 12 xe tải dọn rác vận chuyển tại thành phố Trương Gia Khẩu, Trung Quốc, ngày 5-6/10. Ảnh: News.qq

Cuộc dọn dẹp là một "trận chiến". Công nhân hối hả vứt đồ lên xe tải trong khi người phụ nữ theo sau, nhặt lại những thứ bà cho là "báu vật". "Mọi người phải giục nhau dọn nhanh nếu không bà lại nhặt về", một người có mặt kể.

Theo ban quản lý, gia đình bà cụ có điều kiện kinh tế tốt, sở hữu ba căn hộ, chồng có lương hưu. Thói quen tích trữ của bà bắt đầu sau cái chết vì bạo bệnh của con trai.

"Từ ngày con trai mất, bà ấy bắt đầu đi nhặt nhạnh. Có lẽ bà cảm thấy trống rỗng, bất an", một người hàng xóm nói. Ban quản lý xác nhận con trai bà từng mở một quán ăn trước khi qua đời.

Theo các chuyên gia trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải, người phụ nữ này mắc hội chứng "rối loạn tích trữ" (hoarding disorder) - trường hợp không hiếm trong đời sống. Hội chứng này thường khởi phát từ cảm giác cô đơn, thiếu an toàn và mất kiểm soát trong cuộc sống. Người bệnh tin rằng mọi vật đều có giá trị và việc vứt bỏ khiến họ bất an. Tỷ lệ mắc chứng này ở người cao tuổi vào khoảng 6%.

Bác sĩ Yan Feng cảnh báo nếu người lớn tuổi đột ngột tích trữ kèm dấu hiệu giảm trí nhớ, gia đình cần lưu ý khả năng liên quan đến bệnh Alzheimer hoặc một số dạng sa sút trí tuệ khác.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra ít nhất một nửa số bệnh nhân tích trữ đồng thời bị trầm cảm hoặc lo âu.

Các chuyên gia cho rằng việc ép buộc dọn dẹp có thể khiến bệnh nhân phản ứng dữ dội và tình trạng trở nên nặng hơn. Thay vào đó, cần có sự can thiệp toàn diện từ y tế, gia đình và cộng đồng để hỗ trợ người già vượt qua cô đơn, cảm giác bất an, từ đó giảm dần hành vi tích trữ.

Minh Phương (Theo Worldjournal, News.qq)