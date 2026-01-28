Thuduc House lãi cao nhất 6 năm

Thuduc House lãi 111 tỷ đồng năm ngoái, gần gấp đôi kế hoạch và là mức cao nhất kể từ 2020.

Báo cáo tài chính quý cuối năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) ghi nhận nhiều chỉ tiêu trọng yếu tăng mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu giai đoạn này gần 69 tỷ đồng, gấp 4 lần quý cuối năm trước. Phần lớn nguồn thu đến từ bán hàng khi công ty mở rộng lĩnh vực mới gồm phân phối hàng gia dụng và trái cây nhập khẩu. Mảng kinh doanh truyền thống là đầu tư và cho thuê bất động sản góp khoảng 12 tỷ đồng doanh thu, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Biến động lớn nhất trên báo cáo tài chính là chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ còn 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lên đến 294 tỷ do trích lập dự phòng các khoản tiền khó đòi. Nhờ đó, công ty báo lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng trong quý cuối năm, còn cùng kỳ âm đến 283 tỷ. Đây là quý thứ tư liên tiếp doanh nghiệp này báo lãi.

Lũy kế cả năm 2025, Thuduc House lãi ròng 111 tỷ đồng, chênh lệch lớn so với khoản lỗ 305 tỷ của năm trước. Kết quả này gần gấp đôi kế hoạch 66 tỷ đồng đề ra đầu năm, đồng thời là mức cao nhất từ 2020 đến nay.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, bà Trần Thị Liên - Tổng giám đốc Thuduc House cho biết kinh doanh khởi sắc nhờ chiến lược tái cấu trúc, cắt giảm chi phí không cần thiết và không phải trích lập dự phòng.

Thuduc House thành lập năm 1990, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với nguồn thu vài nghìn tỷ đồng mỗi năm. Giai đoạn 2020-2024, công ty kinh doanh sa sút do liên quan đến sai phạm về xuất khẩu linh kiện điện tử. Nhân sự thượng tầng cũng liên tục biến động mạnh. Đầu năm ngoái, công ty thay toàn bộ Hội đồng quản trị (HĐQT) và bước vào giai đoạn tái cơ cấu.

Ông Trần Thành Vinh, Chủ tịch HĐQT hiện tại của Thuduc House, từng cam kết giải quyết dứt điểm tồn đọng về pháp lý, tái cấu trúc các dự án bất động sản hiện hữu và đa dạng hóa nguồn thu để đảm bảo 2025 có lãi.

Công ty tái khởi động hai dự án trọng điểm ở TP HCM là khu nhà ở thương mại quy mô 10 ha ở phường Hiệp Bình và trung tâm thương mại tại trục đường Tăng Nhơn Phú với diện tích sàn kinh doanh hơn 6.000 m2. Công ty lấn sân mảng phân phối hàng hóa để có dòng tiền ổn định, giúp duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Công ty đã ký hợp đồng ủy quyền nhận chuyển nhượng dự án Phuoc Long Town với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng. Dự án này dự kiến hoàn tất chuyển nhượng vào giữa năm nay và đủ điều kiện thi công trong quý cuối năm.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, tổng tài sản của Thuduc House hơn 685 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm mạnh còn khoảng 500 tỷ.

Phương Đông