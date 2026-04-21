Thuduc House được gỡ toàn bộ lệnh cưỡng chế thuế

Thuduc House được Thuế TP HCM chấm dứt các biện pháp cưỡng chế như dừng làm thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu, ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) cho biết họ mới nhận thông báo thực hiện bản án hành chính phúc thẩm từ Thuế TP HCM theo bản án của TAND cấp cao tại thành phố. Theo đó, cơ quan thuế chấm dứt tất cả biện pháp cưỡng chế hành chính với công ty và thông báo nợ thuế liên quan đến phần chậm nộp của khoản tiền hơn 365 tỷ đồng.

"Việc thực thi bản án này cũng trực tiếp gỡ bỏ các biện pháp ngăn chặn với chuyển dịch, thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Thuduc House", thông cáo báo chí ngày 21/4 viết. Ban lãnh đạo công ty gọi đây là cột mốc pháp lý giúp họ tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian dài.

Thuduc House thành lập năm 1990, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với nguồn thu vài nghìn tỷ đồng mỗi năm. Công ty có giai đoạn kinh doanh linh kiện điện tử, sau đó bị cơ quan thuế cưỡng chế liên quan đến sai phạm về hoạt động xuất khẩu trong thời gian 2017-2019. Tuy nhiên, công ty khiếu kiện quyết định này và được tòa phúc thẩm tuyên thắng kiện vào tháng 9/2025.

Thuduc House năm ngoái ghi nhận doanh thu 253 tỷ đồng và lãi sau thuế 108 tỷ đồng. Kết quả này gần gấp đôi kế hoạch lãi 66 tỷ đồng đề ra đầu năm, đồng thời là mức cao nhất trong 6 năm qua.

Kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi, theo ban lãnh đạo, chủ yếu nhờ hoàn nhập hơn 91 tỷ đồng tiền lãi chậm nộp sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng có thu nhập từ sắp xếp lại công nợ trên 10 năm, cắt giảm chi phí không cần thiết và không phải trích lập dự phòng.

Sau khi dứt điểm tồn đọng pháp lý, Thuduc House đã tái khởi động các dự án bất động sản trọng điểm, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực phân phối và thực phẩm. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 250 tỷ đồng và lãi sau thuế 38 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp cổ đông thường niên sắp tới, ban lãnh đạo cho biết kế hoạch thời gian tới là triển khai các dự án và khu đất hiện hữu theo nguyên tắc an toàn. Công ty cũng tính phát triển thêm quỹ đất thương mại dịch vụ quy mô nhỏ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong 5 năm tới.

Phương Đông