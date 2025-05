Thức uống dinh dưỡng thương hiệu Ngon&Lành cho ngày hè

Rau má đậu xanh và sữa bắp non thương hiệu Ngon&Lành mang đến lựa chọn thức uống thanh mát, bổ dưỡng và tiện lợi cho người tiêu dùng.

Đại diện thương hiệu Ngon&Lành cho biết đơn vị luôn ấp ủ khát vọng đưa nông sản Việt lên một tầm cao mới, biến những nguyên liệu gần gũi trở thành thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và mang đậm bản sắc văn hóa Việt, chinh phục người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Để thực hiện hóa điều đó, nhãn hàng ra mắt hai dòng sản phẩm chủ lực là rau má đậu xanh và sữa bắp non.

Trong đó, rau má đậu xanh gợi nhớ tuổi thơ và nét đẹp ẩm thực dân gian Việt, được Ngon&Lành gìn giữ qua công thức truyền thống, chọn lọc rau má tươi và đậu xanh bùi béo, mang đến hương vị thanh mát, bổ dưỡng. Còn sữa bắp non sở hữu hương vị ngọt tự nhiên từ bắp non không biến đổi gen, không cholesterol, không chất bảo quản. Các thức uống này đều được đóng hộp tiện lợi, giúp người tiêu dùng dễ dàng thưởng thức.

Hai sản phẩm đều được sản xuất trên chuỗi quy trình khép kín và nghiêm ngặt. Từ khâu chọn lọc nguyên liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng đến chế biến và đóng gói, mọi công đoạn đều được kiểm soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đạt chuẩn an toàn thực phẩm, giữ trọn hương vị thiên nhiên và tốt cho sức khỏe.

Thức uống của Ngon&Lành được sử dụng cho nhiều lứa tuổi. Ảnh: Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái

Theo vị đại diện, các sản phẩm của thương hiệu không chỉ gìn giữ giá trị ẩm thực truyền thống mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh và lành mạnh đến cộng đồng. Điều này được thể hiện ở việc sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc thực vật và trong định hướng phát triển bền vững. Thương hiệu ưu tiên lựa chọn nông sản từ những vùng canh tác sạch, không hóa chất độc hại, đồng thời thúc đẩy mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải và tiết kiệm tài nguyên, năng lượng.

Không chỉ vậy, Ngon&Lành còn chú trọng đến bao bì sản phẩm. Các thiết kế bao bì được cân nhắc để có thể tái chế, góp phần giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. "Sự kết hợp giữa giữ trọn hương vị Việt, giá trị dinh dưỡng, chất lượng an toàn và trách nhiệm sinh thái là điều khiến sản phẩm của doanh nghiệp trở nên khác biệt trong thị trường nước giải khát hiện nay", vị đại diện nhấn mạnh.

Ngon&Lành mong muốn lan tỏa lối sống xanh và lành mạnh đến người tiêu dùng. Ảnh: Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái

Đại diện thương hiệu tiết lộ Ngon&Lành đang nỗ lực tạo ra chuỗi cung ứng bền vững, mang lại lợi ích cho cả người nông dân và người tiêu dùng. Với sự đồng hành từ Công ty TNHH Một thành viên Thế Hệ Mới Phú Thọ - đơn vị đứng sau sự thành công của các thương hiệu như Cozy và trà thảo mộc 365... doanh nghiệp tự tin đóng vai trò là cầu nối giữa người nông dân và thị trường, mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng và tạo ra giá trị kinh tế ổn định cho người trồng trọt.

Ngon&Lành là thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái ra mắt vào năm 2023. Trong đó, "Ngon" là một hành trình khám phá những hương vị tinh tế, thân quen, gợi nhớ về những thức uống mang đậm dấu ấn ẩm thực truyền thống Việt Nam. "Lành" là lời cam kết về chất lượng, sự minh bạch trong nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến an toàn, giữ trọn dưỡng chất thiên nhiên và sự an tâm cho sức khỏe người dùng. Hiện các sản phẩm của thương hiệu được phân phối trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tiện lợi, bổ dưỡng và an toàn cho nhiều đối tượng người dùng.

Như Ý