Thực trạng siêu dự án King Bay trong vụ nhiều cựu lãnh đạo Đồng Nai bị bắt

King Bay có vị trí đắc địa, dưới chân cần Nhơn Trạch (Vành đai 3) nối TP HCM với Đồng Nai. Chủ đầu tư đã cho xây dựng cơ sở hạ tầng một phần để xây nhà mẫu, bán đất cho khách hàng vào những năm 2018-2020. Tuy nhiên, dự án bị "đắp chiếu" từ năm 2021, sau khi Sở Xây dựng rút văn bản xác nhận dự án đủ điều kiện bán.

Cũng trong năm này, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Đồng Nai xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu tính tiền sử dụng đất ở dự án này không chính xác, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.