Thực trạng siêu dự án King Bay trong vụ nhiều cựu lãnh đạo Đồng Nai bị bắt

Phối cảnh dự án King Bay khi quảng cáo mở bán. Ảnh: Free Land
King Bay nằm ở xã Nhơn Trạch, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư 10 năm trước, có quy mô khoảng 125 ha, bao gồm các loại hình nhà phố, biệt thự ven sông... Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Free Land, từng quảng bá đây là điểm nhấn đô thị sinh thái ven đô.
Để thực hiện dự án, doanh nghiệp ký quỹ 224,5 tỷ đồng.
King Bay có vị trí đắc địa, dưới chân cần Nhơn Trạch (Vành đai 3) nối TP HCM với Đồng Nai. Chủ đầu tư đã cho xây dựng cơ sở hạ tầng một phần để xây nhà mẫu, bán đất cho khách hàng vào những năm 2018-2020. Tuy nhiên, dự án bị "đắp chiếu" từ năm 2021, sau khi Sở Xây dựng rút văn bản xác nhận dự án đủ điều kiện bán.
Cũng trong năm này, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Đồng Nai xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu tính tiền sử dụng đất ở dự án này không chính xác, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Dự án này được hình thành trong bối cảnh tỉnh cần vốn đối ứng để thực hiện dự án đường Vành đai 3, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch.
Liên quan đến các sai phạm tại đây, bà Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai) và nhiều cựu lãnh đạo khác, cùng bà Vũ Minh Lý (Chủ tịch HĐQT Công ty Free Land) đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam về nhiều tội danh.
Từ Tỉnh lộ 25B, men theo con đường ven sông Đồng Nai sẽ vào khu dự án. Hiện, bảng hiệu giới về KingBay bị rách, trống trơn, không còn thông tin.
Trong vụ án đang được C03 làm rõ, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cáo buộc Nhận hối lộ; ông Đinh Quốc Thái và Cao Tiến Dũng (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng (cựu Phó chủ tịch UBND) bị điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Mặc dù không còn xây dựng hay đón khách nhưng dự án vẫn còn 2 chốt bảo vệ, người dân không được vào bên trong.
Bên trong khu dân cư nhiều năm qua vắng vẻ. Một số tuyến đường thảm nhựa và cơ sở hạ tầng đã xuống cấp.
Hàng chục ha trong dự án đã được làm đường, vỉa hè, cột điện, trụ chữa cháy...
Thời điểm King Bay bị dừng thi công, cơ quan điều tra đã nhận được hàng trăm tố cáo của khách hàng mua nền dự án. Họ cho rằng lãnh đạo Công ty Free Land đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng cộng gần 50 tỷ đồng thông qua việc đặt cọc.
Chủ đầu tư từng quảng cáo đây là đô thị sinh thái lý tưởng bên sông Đồng Nai với khu nhà phố, thương mại, biệt thự đơn lập... Để thu hút khách hàng, Công ty Free Land đã xây dựng các điểm vui chơi, giải trí bên sông tạo cảnh quan trong lành, mát mẻ.
Những ngày đầu mở bán, có hàng trăm khách kéo đến mua.
Một số ngôi nhà mẫu được xây dựng nhiều năm trước bị bỏ hoang, không người vào ở.
Thời gian qua, ngoài việc tố cáo Công ty Free Land đến cơ quan điều tra, các khách hàng cũng nhiều lần khiếu nại chủ đầu tư không hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định.
Ngoài những khu vực đã có cơ sở hạ tầng, nhiều nơi trong vùng dự án vẫn là vùng lau sậy, đường đất.
Tại khu vực này, trước đây chủ đầu tư quảng cáo cư dân được hưởng nhiều tiện ích cao cấp như bến du thuyền, công viên bờ sông rộng, trung tâm thể thao trong nội khu, sân golf quốc tế...
Dấu tích một nhà dân bị giải tỏa để làm siêu dự án King Bay gần chục năm trước.
Đường dân sinh nằm trong phần đất 125 ha dự án triển khai hiện xuống cấp, ngập lụt.
"Đi lại khổ sở lắm nhưng dân không biết kêu ai sửa chữa vì đường này nằm trong quy hoạch của dự án", ông Bốn, người dân sống trong khu vực nói.
Trong phạm vi dự án vẫn còn hơn 10 hộ dân chưa được di dời. Phía xa là đoạn đường Vành đai 3 đã hoàn thiện, đi vào hoạt động.
Bà Phương, một trong số hộ tại đây, cho biết đến nay họ và chủ đầu tư chưa thống nhất được mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng.
Vụ án liên quan dự án King Bay đang trong quá trình điều tra. Nhà chức trách chưa công bố hành vi sai phạm cụ thể của bà Thanh, bà Lý và các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai cũng như số phận của siêu dự án.
Phước Tuấn