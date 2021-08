Táo xanh Granny Smith Mỹ, 1 kg giá 109.000 đồng. Táo được đóng trong container lạnh tại Mỹ để chuyển về Việt Nam. Vụ táo kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Với công nghệ bảo quản hiện đại, an toàn, táo có thể giữ được độ tươi ngon trong vòng nhiều tháng. Quả nhỏ, trung bình một kg khoảng 5-6 quả. vỏ ngoài phớt màu hồng nhẹ trên nền xanh lá cây. Thịt táo màu trắng sáng và không bị chuyển màu nâu khi để ở nhiệt độ môi trường, thịt giòn vừa phải, có vị rôn rốt rất đặc trưng. Táo thích hợp làm salad, ép nước hoặc nguyên liệu cho món bánh trái cây giàu dinh dưỡng. Táo chứa nhiều chất xơ, một quả khoảng 4g chất xơ, có lượng vitamin A, C, B1 khoáng chất: kali, canxi, photpho, sắt,... dồi dào. Bảo quản trong tủ lạnh gia đình ở nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C, táo sẽ giữ được độ tươi, giòn trong 1-4 tuần.