Thực phẩm để trong tủ lạnh được bao lâu nếu mất điện?

Trong điều kiện mất điện, thực phẩm có thể trữ đông trong tủ lạnh khoảng 4 giờ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) Mỹ.

Thời gian bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh nếu mất điện phụ thuộc vào độ đầy tủ lạnh. Càng có nhiều đồ đông lạnh, thực phẩm rã đông càng lâu. Đối với tủ lạnh đầy và có điện, thời gian trữ đông lý tưởng 48 giờ. Khi tủ lạnh vơi một nửa, thời gian là 24 giờ. Nhiệt độ là yếu tố then chốt để giữ cho thực phẩm tươi ngon. Trong điều kiện không có điện, thực phẩm sẽ bị hỏng hoặc sinh ra vi khuẩn như E. coli hoặc salmonella nhanh chóng.

Theo Dịch vụ Kiểm tra An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, vi khuẩn phát triển nhanh nhất trong phạm vi từ 4 độ C đến 60 độ C. Đây được gọi là ngưỡng nhiệt nguy hiểm, khiến một số vi khuẩn tăng gấp đôi trong 20 phút. Tủ lạnh đặt ở dưới mức nhiệt 4 độ C hoặc thấp hơn sẽ bảo vệ được hầu hết loại thực phẩm.

Theo Food Safety, độ tươi ngon của đồ ăn trong tủ lạnh không có điện tùy thuộc vào bản thân từng loại thực phẩm. Trứng nguyên vỏ thường để được từ ba đến 5 tuần trong tủ lạnh, song sẽ hỏng trong hai giờ nếu ở môi trường hơn 4 độ C.

Thịt sống cần được bọc kín, đặc biệt trong tủ đông để tránh rò rỉ và nhiễm khuẩn chéo khi rã đông.

Các loại phô mai cứng như cheddar hoặc parmesan vẫn có thể để được trong tủ đông khi mất điện. Bạn cũng có thể cắt bỏ các phần bị mốc và sử dụng những phần còn lại. Tuy nhiên, các loại phô mai mềm như mozzarella, ricotta hoặc phô mai kem sẽ bị nhiễm khuẩn nếu ở nhiệt độ cao hơn 4 độ C.

Các loại thực phẩm có thể trữ trong tủ lạnh. Ảnh: Freepik

Rau và trái cây chưa cắt nhỏ cũng như các thực phẩm có hàm lượng axit cao như nước sốt không sữa, dưa chua, thạch hoặc mứt có thể bảo quản ở nhiệt độ cao hơn một chút.

Mẹo để giữ thực phẩm tươi lâu trong tủ lạnh khi mất điện là hạn chế mở tủ nhất có thể. Nguyên nhân là tủ lạnh được thiết kế cách nhiệt. Mỗi khi mở cửa ngăn mát hoặc ngăn đông, các phân tử không khí lạnh sẽ thoát ra ngoài, phân tử không khí ấm tràn vào, nhiệt độ tăng lên đáng kể.

Nếu không chuẩn bị trước tủ lạnh cho những ngày cắt điện, Barbara Brown, phó giáo sư Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học Bang Oklahoma, gợi ý gom các thực phẩm lại gần nhau để chúng giữ lạnh cho thau.

"Nhớ tách riêng thịt và gia cầm, để chúng ở khu vực lạnh hơn các loại thực phẩm khác. Bằng cách đó, khi tan đá, chúng sẽ không nhỏ nước xuống các loại thực phẩm khác", bà nói.

Sau mốc 4 giờ, mọi người nên cho đá lạnh vào tủ để duy trì nhiệt lâu hơn một chút, cho đến khi có điện trở lại. Trong những ngày trời lạnh dưới 10 độ C, đồ ăn sẽ khó hỏng nếu để bên ngoài. Tuy nhiên, FSIS khuyến nghị không làm điều này. Nhiệt độ bên ngoài có thể dao động, thực phẩm cũng tiếp xúc với độ ẩm và ánh sáng mặt trời, vi sinh vật có hại.

Theo CDC Mỹ, các loại thực phẩm dễ hỏng sau 4 tiếng là thịt đỏ, thịt gia cầm, cá, trứng và phô mai mềm. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra từng loại, xem nhiệt độ của chúng có cao hơn 4 độ C hay không.

Để nhận biết sữa có bị hỏng hay không, các chuyên gia đề nghị kiểm tra mùi trước khi sử dụng. Sữa hạt cũng có thể bị họng, dấu hiệu nhận biết là vón cục và tách nước.

CDC và FSIS khuyến cáo không nên nếm thử thực phẩm để xem độ tươi ngon. Chỉ lượng nhỏ vi khuẩn cũng có thể gây ra các bệnh về tiêu hóa, nhiễm khuẩn, ngộ độc.

Thục Linh (Theo Reader Digest)