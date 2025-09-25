Đình chỉ việc hiệu trưởng vụ tố thực phẩm 'bẩn' vào bữa ăn bán trú

Lâm ĐồngHiệu trưởng Tiểu học Trưng Vương ở Đà Lạt bị đình chỉ công việc 15 ngày, sau khi có người tố cáo thực phẩm kém chất lượng lọt vào bếp ăn bán trú.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt sáng 25/9 cho biết bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga bị đình chỉ công tác kể từ hôm qua, lý do là không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền được giao.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của phường sẽ tạm phụ trách và điều hành trường Tiểu học Trưng Vương.

10 ngày trước, một nhân viên nhà bếp của trường (đã nghỉ việc) đăng trên mạng xã hội, tố cáo thực phẩm kém chất lượng nhiều lần được đưa vào nấu cho học sinh bán trú, như thịt heo bốc mùi, chuyển màu xanh; thịt bò viên đông lạnh không bao bì, nhãn mác, có mùi lạ...

Ngay lập tức, nhiều phụ huynh đến trường con về nhà giữa buổi trưa, bỏ suất ăn bán trú, đồng thời đề nghị đối chất với lãnh đạo trường để làm rõ.

Cổng trường Tiểu học Trưng Vương. Ảnh: Khánh Hương

Theo báo cáo của Tiểu học Trưng Vương, năm học 2024-2025, trường ký hợp đồng với 5 đơn vị cung ứng thực phẩm tươi sống để nấu bữa trưa cho 720 học sinh. Ban giám hiệu thừa nhận nhà bếp từng phản ánh có ngày tôm, thịt, xương đổi màu, bốc mùi.

Trường đã trả lại hoặc thay thế thực phẩm có dấu hiệu bất thường, không dùng cho học sinh. Riêng bò viên, nhà cung cấp giải thích đã được hấp chín rồi bảo quản lạnh nên trường vẫn cho sử dụng. Về chuyện thịt luộc đổi màu, trường mời đoàn kiểm tra và được kết luận không bất thường.

Hôm 22/9, Tiểu học Trưng Vương thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra.

Khánh Hương - Trường Hà