Thực phẩm Ba Lan ồ ạt vào Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu thực phẩm Ba Lan tăng gấp đôi trong hai tháng đầu năm và có thể tăng tiếp nhờ nước bạn đẩy mạnh thâm nhập nhóm hàng thị.

Theo dữ liệu của Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm Ba Lan như sữa và sản phẩm sữa, chế phẩm thực phẩm, thủy sản đạt gần 11,8 triệu USD trong hai tháng đầu năm, tăng trưởng gần 158%.

Thịt các loại cũng tăng trưởng đều đặn. Liên minh các Nhà sản xuất và tuyển dụng trong ngành Thịt Ba Lan (UPEMI) cho biết đã xuất khẩu khoảng 7.000 tấn thịt lợn trong nửa đầu 2025, đưa nước này thành nhà cung cấp lớn thứ ba cho Việt Nam. Tương tự, Ba Lan cũng đã vào top nhà cung cấp gia cầm nhập khẩu hàng đầu.

Ông Wiesław Różański, Chủ tịch UPEMI, ước tính hiện Ba Lan xuất tổng cộng khoảng 20.000 tấn thịt các loại (bao gồm bò, heo, gia cầm) mỗi năm sang Việt Nam. "Chúng tôi kỳ vọng sớm vượt mốc xuất khẩu 40.000 tấn thời gian tới", ông nói tại buổi ra mắt dự án Meats Master 2026 ở TP HCM mới đây.

Thịt bò Ba Lan được chuẩn bị cho buổi ẩm thực của sự kiện tại TP HCM chiều 20/3. Ảnh: UPEMI

Ba Lan là nhà sản xuất thực phẩm lớn thứ năm trong Liên minh châu Âu. Riêng thịt bò, nước này đứng thứ năm về sản lượng và thứ hai về xuất khẩu. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ mới hiện diện tại Việt Nam từ tháng 10/2025, thị phần còn khiêm tốn.

Chủ tịch UPEMI dự báo vị thế của bò Ba Lan sẽ sớm được củng cố, nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng, thuế quan giảm bởi EVFTA và ngày càng nhiều công ty được phép xuất khẩu sang Việt Nam.

"Ba Lan đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường triển vọng và năng động nhất ở Đông Nam Á về xuất khẩu nông sản thực phẩm", ông Wiesław Różański, cho biết.

Lý do bởi Việt Nam có dân số gần 100 triệu người, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và lực lượng tiêu dùng trẻ, tạo nên nhu cầu ngày càng tăng với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao, bao gồm cả thịt.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Việt Nam đứng thứ tư thế giới về tiêu thụ thịt lợn, ước khoảng 39 kg mỗi người một năm (tính theo kg thịt xẻ) vào 2025, từ mức 30 kg hồi 2021. Cùng với đó, tiêu thụ thịt bò vào khoảng 7-8 kg mỗi người một năm. Tiêu thụ thịt bò vào khoảng 7-8 kg mỗi người một năm, tăng từ mức 3,15 kg hồi 2020, theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Bên cạnh thâm nhập kênh bán lẻ như siêu thị, doanh nghiệp Ba Lan đang hướng tới việc mở rộng sự hiện diện của sản phẩm trong kênh HoReCa (khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống), tham gia xúc tiến thương mại như tại Food & Hospitality Vietnam 2026 cuối tháng này ở TP HCM.

Dỹ Tùng