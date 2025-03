Thực hư bí kíp 'canh trứng' để sinh con trai

Muốn có con trai đầu lòng, chị Hà, 28 tuổi, tham gia các hội nhóm mạng xã hội, áp dụng nhiều "bí kíp" canh trứng, song kết quả không như ý.

Là con dâu trong gia đình chỉ có chồng là con trai duy nhất, người phụ nữ ở Bắc Ninh, chịu áp lực lớn về việc sinh con nối dõi. Bản thân chị cũng không muốn có con gái vì cho rằng "phụ nữ thường vất vả hơn". Để đạt mục tiêu, chị Hà tìm đến các phương pháp tính tháng thụ thai dựa trên tuổi âm lịch của mẹ theo lịch vạn niên, một cách tính lan truyền rộng rãi trên mạng.

Không dừng lại ở đó, chị còn mua que thử rụng trứng, tham khảo cách sử dụng từ người bán để xác định ngày rụng trứng qua độ đậm nhạt trên que, kết hợp siêu âm để chọn thời điểm quan hệ "theo ý muốn". Chị ghi chép tỉ mỉ từng ngày, làm theo mọi hướng dẫn và thậm chí xin "vía thằng cu" từ các hội nhóm. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ vẫn sinh bé gái và chỉ biết hy vọng vào lần mang thai sau.

Tương tự, vợ chồng chị Thúy, 37 tuổi, ở Vĩnh Phúc, cũng khao khát có con trai sau khi đã sinh hai bé gái. Chị Thúy áp dụng đủ mọi cách: bồi bổ cho chồng, ăn thực phẩm giàu tính kiềm, uống bổ sung nội tiết tố, thụt rửa âm đạo trước khi quan hệ và thử các tư thế được cho là "giúp sinh con trai dễ như trở bàn tay".

Lần mang thai thứ ba, chị nhận thấy mình thèm chua thay vì thèm ngọt như hai lần trước, nghén nặng hơn, nên càng hy vọng đây sẽ là con trai. Nhưng khi siêu âm cho kết quả là bé gái, chị đã bật khóc. Dẫu vậy, điều an ủi lớn nhất với chị là hai con gái đầu lòng đều xinh xắn, thông minh và rất tình cảm với bố mẹ.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, giới tính của thai nhi được quyết định bởi nhiễm sắc thể trong tinh trùng của người cha. Tinh trùng mang nhiễm sắc thể X sẽ tạo ra bé gái, trong khi tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y sẽ tạo ra bé trai. Quan niệm canh ngày quan hệ để sinh con trai đã tồn tại từ lâu và vẫn được nhiều người áp dụng, nhưng cơ sở khoa học của phương pháp này còn gây tranh cãi.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tinh trùng Y có khả năng bơi nhanh hơn nhưng tuổi thọ ngắn hơn so với tinh trùng X. Vì vậy, quan hệ gần ngày rụng trứng có thể tăng cơ hội để tinh trùng Y gặp trứng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác, bao gồm nghiên cứu của Wilcox và cộng sự đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine, không tìm thấy bằng chứng thuyết phục cho quan điểm này. Tỷ lệ tinh trùng X và Y trong tinh dịch là xấp xỉ nhau, và việc tinh trùng nào thụ tinh với trứng hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên.

"Không có phương pháp nào đảm bảo 100% sinh con trai. Việc quá cố chấp vào giới tính của con có thể gây áp lực tinh thần và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình", bác sĩ Duy nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định rằng con cái, dù là trai hay gái, đều là món quà vô giá.

Thực tế, giới tính thai nhi chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, không chỉ riêng thời điểm quan hệ. Vì vậy, các cặp vợ chồng cần có cái nhìn thực tế, tránh tạo áp lực không cần thiết cho bản thân và gia đình.

Trẻ chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 do Tổng cục Thống kê công bố, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam hiện đạt 111,4 bé trai/100 bé gái, vượt xa mức cân bằng tự nhiên (khoảng 106 bé trai/100 bé gái). Tình trạng này phản ánh xu hướng nhiều gia đình chỉ muốn sinh một con và ưu tiên con trai, dẫn đến sự chênh lệch giới tính ngày càng nghiêm trọng. Việc tiếp cận dễ dàng các dịch vụ y tế để chẩn đoán hoặc lựa chọn giới tính thai nhi cũng góp phần gia tăng tình trạng nạo phá thai vì lý do giới tính.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, tại lễ phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2024, cảnh báo rằng Việt Nam đang đối mặt với tình trạng "giảm sinh, thừa nam thiếu nữ". Nếu mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp tục ở mức cao, đến năm 2034, Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15-49. Con số này có thể tăng lên 1,8 triệu vào năm 2059. Hệ quả là nhiều nam giới trẻ tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời, dẫn đến trì hoãn hôn nhân hoặc gia tăng tỷ lệ sống độc thân, ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc gia đình và xã hội trong tương lai.

Việc cố gắng sinh con trai không chỉ gây áp lực tâm lý cho các cặp vợ chồng mà còn góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề mất cân bằng giới tính tại Việt Nam. Đây là một bài toán không chỉ của từng gia đình mà còn của cả xã hội, đòi hỏi sự thay đổi nhận thức và hành động từ mọi phía, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Lê Phương