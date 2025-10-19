Thực hiện ước mơ lấy chồng ở tuổi 76

MỹSau nghỉ hưu năm 2016, bà Janet Fontane, ở Seattle quyết định theo đuổi ước mơ dang dở từ thanh xuân là kết hôn.

"Ước mơ lớn nhất của tôi không phải là du lịch hay học thêm, mà là được kết hôn, được yêu", bà Janet, 76 tuổi, nói. Dù từng hẹn hò với nhiều người, có mối quan hệ kéo dài nhiều năm, bà vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp.

Nghỉ việc, Janet quyết tâm đầu tư nghiêm túc cho tìm kiếm tình yêu, tận tâm như từng dành cho công việc.

Một người bạn thân của Janet là chuyên gia về tình yêu đã giúp bà tạo hồ sơ trên một trang web hẹn hò. Trên ứng dụng, bà đăng những bức ảnh đa dạng từ năng động, chỉnh tề, giới thiệu rõ sở thích bản thân như du lịch, trượt tuyết...

Nhờ đó, Janet bắt đầu hẹn hò với một vài người, nhưng chưa phù hợp. Tháng 2/2021, Janet kết bạn với ông Cliff, hơn 5 tuổi, ở Phoenix.

Sau một thời gian trò chuyện qua điện thoại, họ có buổi gặp trực tiếp giữa đại dịch.

Janet Fontane kết hôn với chồng ở tuổi 76, tháng 5/2025. Ảnh: Businessinsider

Sau cuộc hẹn, bà Janet chủ động gọi lại cho bạn trai. Từ đó, cả hai nói chuyện gần như mỗi ngày, có khi tới ba lần. Mối quan hệ ngày càng gắn bó. Trong ba năm tiếp theo, họ luân phiên sống tại nhà nhau ở Seattle và Phoenix, kiên nhẫn tìm hiểu, không vội vàng dù đã ở tuổi xế chiều.

Bà Janet xúc động nhất khi con dâu của ông Cliff kể về sự tôn trọng ông luôn dành cho phụ nữ, điều phản ánh nhân cách mà bà hằng tìm kiếm.

Tháng 12/2023, sau nhiều cuộc trò chuyện về tương lai, Cliff đề nghị hai người cùng đi mua nhẫn. Tháng 4/2025, Janet và Cliff chính thức kết hôn.

"Đó là lễ cưới như cổ tích mà tôi từng mơ ước", bà nói. Bà Janet mặc váy ren trắng, có phù dâu, nhiếp ảnh gia và người tổ chức. Tất cả được chuẩn bị chỉn chu.

Bà gọi ngày hôm đó là "sự hòa hợp của hai thế giới đã trưởng thành", bởi cả hai đều đã trải qua những chương riêng của cuộc đời và giờ cùng viết nên đoạn kết hạnh phúc.

Kết hôn ở tuổi muộn giúp Janet nhìn nhận sâu sắc hơn về sự mong manh của cuộc sống. Một vài người thân không kịp chứng kiến ngày vui, khiến bà vừa xúc động, vừa trân trọng hiện tại.

"Tôi không nghĩ mình có thể cảm nhận điều đó nếu kết hôn khi còn trẻ", bà nói.

Nhật Minh (Theo Businessinsider)