Thúc giục vợ kiếm tiền vì muốn tốt cho em

Tôi là tác giả bài viết "Không hài lòng khi vợ là thạc sĩ mà mỗi tháng kiếm 15 triệu đồng".

Tôi viết trong lúc đang giận vợ nên có thể cách nói chuyện của tôi chưa đúng nhưng thật tâm tôi cũng chỉ muốn tốt cho gia đình. Tôi cưới vợ do đến tuổi phải cưới và gia đình cũng tác động. Sống cùng với nhau lâu, tôi cũng thương vợ. Tôi có nhà riêng nhưng cưới xong sống cùng ba mẹ vợ do gia đình vợ muốn thế. Tôi và ba mẹ vợ rất vui vẻ. Tôi ăn riêng do ba mẹ vợ đã già, chỉ ăn được các món hầm, cháo. Tôi đi làm tất cả thu nhập đều đưa cho vợ. Cả lúc tôi đầu tư trúng cũng đưa hết cho vợ giữ. Tôi luôn khao khát kiếm thật nhiều tiền nhưng cũng để cho vợ con chứ không giữ riêng. Tôi cũng có điểm tốt thì vợ mới sống chung đến nay chứ.

Minh họa: AI

Thu nhập của vợ và tôi tính ra chỉ đủ xài và dư một ít, không phải giàu có gì nên tôi mới luôn nói vợ phải cố gắng kiếm tiền. Công ty tôi rất nhiều chị em thu nhập cao cũng có gia đình và hai con. Ý tôi là cần nhìn những người hơn mình như thế và cố gắng, chứ đừng dễ an phận. Tôi thấy năng lực của vợ có thể được mức cao hơn vậy nhiều. Tôi chỉ muốn tốt cho vợ, chắc cách nói của tôi khiến mọi người và cả vợ tôi không hiểu ý. Tôi cũng luôn nhìn lên những người hơn mình và nghĩ cách kiếm tiền nhưng chưa được như ý, nhưng tôi rất cố gắng.

Việc chăm trẻ, thực sự tôi làm không nổi, nhưng với thu nhập hiện tại, tôi không thể thuê giúp việc toàn thời gian. Vậy nên tôi mới nói vợ phải kiếm nhiều tiền, để cần thì thuê giúp việc, hay muốn mua gì xài gì không cần suy nghĩ. Tôi cũng thường đưa vợ con đi chơi chứ không phải không quan tâm. Việc nhà, tôi hơi ngạc nhiên khi các bác "ném đá", bên nhà tôi mọi việc nhà là nữ lo hết.

Duy Trần

