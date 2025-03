Các đầu bếp chuẩn bị thực đơn gồm 70 món cho tiệc hậu Oscar, với các nguyên liệu đắt tiền như cá hồi hun khói, bò Wagyu, nấm truffle.

Thực đơn xa hoa của tiệc hậu Oscar Wolfgang Puck và đội ngũ đầu bếp trong phòng chế biến. Video: Eater

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 diễn ra tại Nhà hát Dolby tối 2/3 giờ Los Angeles, Mỹ (sáng 3/3 giờ Hà Nội). Sau sự kiện, các nghệ sĩ có buổi tiệc tại tầng cao nhất của Ray Dolby Ballroom. Họ sẽ thưởng thức các món ăn từ Wolfgang Puck, đầu bếp hàng đầu nước Mỹ. Puck có kinh nghiệm phục vụ các bữa tiệc ở Hollywood trong 30 năm, là chủ nhà hàng Spago độc đáo ở Los Angeles. Bánh ngọt do Kamel Guechida và Garry Larduinat thực hiện.

Trên show Good Morning America, Wolfgang Puck cho biết đảm bảo thức ăn cho 1.000 khách có chất lượng như khi phục vụ bốn khách. Ông chuẩn bị số nguyên liệu khổng lồ, gồm 80 miếng thăn bò cho món bò Wellington, 1.000 phần mì ống phô mai, 181 kg cá hồi, gần 100 kg khoai tây.

Một góc bàn tiệc Oscar.

Thực đơn có bánh nướng nhân thịt gà, được nhiều nghệ sĩ yêu thích qua các năm. Ông nhớ Barbra Streisand từng nói bà sẽ quay lại sự kiện chỉ để ăn món này. Cá hồi hun khói sẽ được đặt trên bánh mỳ dẹt hình tượng Oscar. Ngoài ra, Puck phục vụ món mỳ ống và phô mai của Italy. Một số món khác gồm taco tôm, xúc xích toad truyền thống của Anh, tôm chiên bỏng ngô. Món mới đáng chú ý là bít tết, khoai tây thái lát kiểu Pháp, nấm và đậu xíu mại.

Cá hồi xông khói cắt hình tượng Oscar.

Tiệc cũng sẽ có các món sôcôla được thiết kế giống biểu tượng Oscar. Khách mời có thể tự phun nhũ vàng trang trí. Đồ tráng miệng gồm bánh quy, bánh táo cuộn, kẹo bon bon, kem. Các nguyên liệu chế biến đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu từ các trang trại hữu cơ ở California (Mỹ). Một số nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài.

Một món ăn tại tiệc.

Theo trang AFP, ngoài món ăn, các loại cocktail được thiết kế độc quyền cho buổi tiệc. Đa số có nồng độ mạnh, bởi nhiều nghệ sĩ muốn ăn mừng chiến thắng hoặc giải sầu khi không được giải. Tequila, loại rượu có nguồn gốc Mexico, sẽ là đồ uống chính năm nay. Thức uống được chọn do tác phẩm bối cảnh Mexico, Emilia Perez, sẽ tranh giải Phim xuất sắc. Chuyên gia pha chế Charles Joly cho biết muốn giới thiệu hương vị Mexico, từ đó tôn vinh các diễn viên và nền điện ảnh.

Một trong những loại cocktail năm nay được đặt tên là The Clear Winner, có một khối đá hình tượng Oscar màu trắng, ngâm tequila, nước cốt chanh, me và trà hoa dâm bụt. Món Standing Ovation pha giữa espresso và tequila với siro quả vả, muối hun khói. Những người ăn kiêng có thể uống món The Thespian, làm từ siro chanh, xoài và đường hữu cơ. Ngoài ra, ban tổ chức có champagne Lallier nổi tiếng của Pháp.

Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Năm ngoái, Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan đại thắng với bảy giải, gồm Phim hay nhất.

Thanh Thanh (theo ABC)