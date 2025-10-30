Thực đơn Hàn Quốc thết đãi ông Trump và các lãnh đạo APEC

Hàn Quốc sử dụng nguyên liệu tinh tuyển trên toàn quốc thết đãi lãnh đạo các nền kinh tế APEC, với thực đơn fusion mang nhiều thông điệp ngoại giao.

Tổng thống Lee Jae-myung chủ trì tiệc tối ngày 29/10 tại khách sạn Hilton Gyeongju ở Bắc Gyeongsang, với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Đây là tiệc tối đặc biệt dành cho các lãnh đạo tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các món ăn được chế biến từ các nguyên liệu hảo hạng của Hàn Quốc.

Những món ăn phục vụ các lãnh đạo dự APEC trong tiệc tối 29/10. Ảnh: Daum

Thực đơn gồm há cảo nấm truffle và thịt gà "ogol" từ Gangwon. Đây là giống gà đen Hàn Quốc, lông, da, thịt và xương đều có màu đen, được coi là đặc sản thượng hạng của nước này.

Những món nổi bật khác là thịt thăn ngoại bò từ Gyeongju, nơi nổi tiếng với giống bò Hanwoo mềm và có vân mỡ cẩm thạch, nấm thông cũng từ vùng này, cùng cá bơn từ Guryongpo ăn kèm trứng cá muối nuôi tại vùng nước nguyên sơ ở núi Jirisan.

Về đồ uống, các lãnh đạo được phục vụ rượu vang Cabernet Sauvignon và Chardonnay từ nhà máy rượu của Eric Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump trước đó đã dự tiệc trưa trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn, cũng ở Bắc Gyeongsang.

Món thăn ngoại bò Hanwoo trong tiệc tối 29/10. Ảnh: Daum

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các món ăn thết đãi ông Trump mang phong cách fusion, được điều chỉnh theo khẩu vị của ông Trump.

Món khai vị kết hợp hải sản Hàn Quốc với tôm từ Sinan, sò điệp từ Goheung và bào ngư từ Wando, kèm nước sốt Thousand Island, tượng trưng cho câu chuyện thành công của bang New York, quê ông Trump.

Món chính kết hợp hương vị Mỹ - Hàn, gồm cơm nấu từ gạo mới thu hoạch ở Gyeongju, sườn bò Mỹ hầm và các món ăn kèm (banchan) như hạt dẻ từ Gongju, củ cải và cà rốt từ Pyeongchang, nấm từ Cheonan.

Món tráng miệng là bánh brownie rắc vàng, bánh hình quả quýt, bày trên đĩa có chữ "Peace" (Hòa bình).

Thực đơn thết đãi ông Trump do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chuẩn bị. Ảnh: Daum

Đức Trung (Theo Korea Times, Korea Herald)