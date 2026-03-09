Thực đơn đa dạng của phi hành gia bay đến Mặt Trăng

Phi hành gia trong nhiệm vụ Mặt Trăng Artemis 2 của NASA có thể thưởng thức nhiều loại bánh, thịt, rau củ, thậm chí tương ớt và đồ uống ngọt.

Do hạn chế về không gian và khối lượng, tàu vũ trụ thường không có nhiều dụng cụ nấu nướng. Dù vậy, thực đơn cho phi hành gia ngày nay đã phong phú hơn nhiều so với bữa ăn của Yuri Gagarin, người đầu tiên bay lên và ăn uống ngoài không gian. Bữa ăn của Gagarin chỉ là những tuýp pate thịt bò và gan nhuyễn, tráng miệng bằng sốt chocolate.

"Do không có khả năng tiếp tế, trữ lạnh hay bổ sung đồ phút chót, mọi bữa ăn phải được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo an toàn, bảo quản được lâu, dễ chế biến và tiêu thụ trên tàu vũ trụ Orion. Thực phẩm phải dễ chuẩn bị và ăn trong môi trường vi trọng lực, hạn chế tối đa mảnh vụn và duy trì sự an toàn, ổn định trong suốt nhiệm vụ", NASA giải thích về thực đơn mới công bố tháng này. Trước đó, cơ quan này lưu ý bánh sandwich "không lý tưởng" vì dễ ôi thiu, tạo vụn bay lơ lửng, có thể lọt vào thiết bị nhạy cảm, thậm chí phổi của phi hành gia.

Mỗi ngày, phi hành gia Artemis 2 có thể chọn tối đa hai loại đồ uống có vị gồm cà phê, trà xanh, sinh tố xoài đào, đồ uống chocolate, dâu tây hoặc vani cho bữa sáng, nước chanh, nước táo, nước dứa, ca cao.

NASA cũng liệt kê những món ăn phổ biến nhất đã vượt qua thử nghiệm của phi hành gia và sẽ được mang lên tàu. Các món bánh gồm tortilla, bánh mì dẹt làm từ bột mì, bánh quiche rau củ. Ngoài ra, phi hành đoàn cũng có thể thưởng thức thịt bò nướng, mì ống macaroni phô mai, bông cải xanh nướng phô mai, đậu xanh tẩm gia vị, cơm couscous với hạt, ngũ cốc granola việt quất, xúc xích. Họ thậm chí có thêm tương ớt, mù tạt, mứt, mật ong, bơ lạc và bơ hạnh nhân.

Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ bị giới hạn về thời gian và loại thức ăn. NASA cho biết: "Một số thực phẩm như đồ ăn đông khô cần được làm ướt bằng máy cấp nước uống của tàu Orion, vốn không hoạt động trong một số giai đoạn, như phóng và hạ cánh. Do đó, thực phẩm cho những giai đoạn này phải là đồ ăn liền và phù hợp với hạn chế hoạt động của tàu". Cơ quan này bổ sung, phi hành đoàn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi hệ thống chế biến đi vào hoạt động đầy đủ, bao gồm thiết bị làm nóng lớn bằng vali giúp hâm thức ăn sau khi làm ướt.

Mặt Trăng phía sau tổ hợp tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion của NASA tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Ảnh: NASA

Tháng 2, vụ phóng Artemis 2 bị hoãn do sự cố về dòng heli cấp cho động cơ tầng trên của tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS). Cuối tháng, NASA thông báo tiến hành cuộc cải tổ lớn với chương trình Artemis. Chuyến bay Artemis 3 sẽ không đưa con người lên bề mặt Mặt Trăng, thay vào đó thực hiện loạt thử nghiệm công nghệ trên quỹ đạo Trái Đất thấp. Nhiệm vụ tiếp theo, Artemis 4, dự kiến diễn ra năm 2028 và lần đầu tiên đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn 5 thập kỷ.

NASA tuần trước cho biết, các kỹ sư xác định một vòng đệm bị bong đã cản trở dòng heli của SLS và tiến hành sửa chữa. Cơ quan này dự kiến tiếp tục điều chỉnh tên lửa trong vài tuần tới trước khi đưa nó trở lại bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, hướng đến triển khai nhiệm vụ Artemis 2 vào tháng 4.

Thu Thảo (Theo IFL Science, Live Science)