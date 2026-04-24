Thúc đẩy đổi mới giáo dục dựa trên AI

IndonesiaHội nghị Giáo dục Acer khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 đưa ra các phương án thúc đẩy giáo dục trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách học.

Acer Edu Summit Asia Pacific 2026 diễn ra tại Jakarta từ 22–23/4. Hội nghị có sự tham gia của đại biểu đến từ Australia, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines và Việt Nam,

Sự kiện mở ra không gian đối thoại đa ngành, nơi các nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo trao đổi góc nhìn, ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả học tập, đồng thời thể hiện vai trò của Indonesia như một thị trường trọng điểm trong hệ sinh thái giáo dục số của Acer.

Với chủ đề "Future-Ready Learning: AI, Innovation, and Human-Centered Education" (Giáo dục hướng tới tương lai: AI, Đổi mới và Giáo dục vì con người), nội dung tọa đàm đã thúc đẩy áp dụng AI trong giáo dục và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Ông Andrew Hou, Chủ tịch điều hành khu vực Pan Asia Pacific của Acer Inc., cho biết, mục tiêu của hội nghị là thể hiện cam kết của Acer trong việc phát triển giáo dục thông qua công nghệ.

"Hội nghị này là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm trao quyền cho các nhà giáo dục, tổ chức và nhà hoạch định chính sách để xây dựng một hệ sinh thái học tập toàn diện, sẵn sàng cho tương lai trên toàn khu vực", ông Andrew Hou nói.

Ông Andrew Hou, Chủ tịch điều hành khu vực Pan Asia Pacific của Acer Inc. Ảnh: Acer

Trong hai ngày làm việc, các phiên thảo luận, thuyết trình và diễn đàn chia sẻ kiến thức về cách tích hợp AI vào giáo dục, cá nhân hóa học tập, nâng cao năng lực số và vai trò của các nhà giáo dục cùng sự đổi mới công nghệ.

Hội nghị năm nay cũng giới thiệu những công trình mới nhất về giáo dục AI từ City Science Group thuộc MIT Media Lab và ra mắt học viện đào tạo về AI và Robot (Learning Foundry for AI and Robotics).

Tiến sĩ Michael Lin, nhà nghiên cứu tại MIT, cùng tiến sĩ Wolfgang Gruel, giáo sư tại Đại học Truyền thông Stuttgart và cộng tác viên nghiên cứu tại MIT Media Lab, đã chia sẻ các thông tin xoay quanh Learning FAIR (Learning Foundry for AI and Robotics). Đây là giải pháp dùng AI để thiết kế lộ trình học riêng biệt cho từng cá nhân trên quy mô lớn.

Còn bà Jun-Yu Fan Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Chang Gung (Đài Loan) trình bày lộ trình chuyển đổi phương pháp giáo dục từ cách học vẹt truyền thống sang việc ứng dụng AI để nâng cao tư duy thực hành.

Tiến sĩ Michael Lin, tiến sĩ Wolfgang Gruel cùng ông Riko Gunawan (lần lượt từ trái qua). Ảnh: Acer

Về vấn đề thiết bị giáo dục, ông Charles Le, Quản lý cấp cao Giải pháp AI tại Altos Computing, đề cập đến yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai AI.

Altos Computing mang đến hệ sinh thái hạ tầng AI toàn diện, với điểm nhấn là máy chủ AI hiệu năng cao Altos BrainSphere R680 F7 cùng các máy trạm AI P330 F6 SE, P130 F10 và GB10 F1. Nền tảng này được tối ưu hóa bởi hệ thống quản lý tài nguyên GPU Altos aiWorks, triển khai AI Altos aiGeni giúp tinh giản toàn bộ vòng đời của AI. Thông qua việc tích hợp OpenClaw để tăng tốc ứng dụng Enterprise Agentic AI, Altos cho phép các tổ chức thu hẹp khoảng cách giữa thiết lập hạ tầng và triển khai các tác nhân AI tự trị.

Tiến sĩ Wolfgang Gruel tham quan các sản phẩm của Altos Computing. Ảnh: Acer

Bên cạnh đó, Acer giới thiệu các dòng máy tính Copilot+ PC mới nhất trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, bao gồm TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P4 14 AI và TravelMate P2 AI, được khuyến nghị cho các lớp học hiện đại. Trong đó TravelMate P4 Spin 14 AI trang bị màn hình cảm ứng và bút stylus, hỗ trợ các hoạt động tương tác trong lớp học còn TravelMate P2 AI cung cấp hiệu năng mạnh và thời lượng pin dài, hỗ trợ trải nghiệm học tập.

Các thiết bị này được thiết kế mỏng nhẹ, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của cả giáo viên và học sinh.

Yên Chi