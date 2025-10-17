Thuận Nguyễn: 'Tôi biết kiếm sống từ năm 16 tuổi'

Gia đình không khá giả, Thuận Nguyễn từng bỏ học làm nghề tóc, mẫu ảnh, sống tự lập từ thời niên thiếu đến khi trở thành diễn viên tiềm năng.

Anh nói về công việc, cuộc sống, dịp đóng vai chính phim điện ảnh Chị ngã em nâng, đạo diễn Vũ Thành Vinh.

- Sau "Người vợ cuối cùng", vì sao hai năm qua, anh vắng mặt trên màn ảnh rộng?

- Tôi dành thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ về điều mình thực sự muốn làm với điện ảnh. Tôi mong được hóa thân dạng vai mới, có chiều sâu tâm lý, thay vì những nhân vật đẹp mã, chủ yếu gây chú ý nhờ ngoại hình, cảnh "nóng". Tôi may mắn vẫn hoạt động sân khấu, có nơi để trau dồi diễn xuất. Ngoài ra, tôi vẫn đóng một phim truyền hình là Hạnh phúc bị đánh cắp. Vì vậy, tôi có gặp áp lực tài chính, nhưng không đến mức quá khó khăn.

Khi nhận được kịch bản Chị ngã em nâng, tôi phấn khích vì nhân vật thú vị, có nhiều đất diễn. Đạo diễn nói với tôi: "Lực là vai để mọi người có thể nhìn vào khả năng diễn xuất của em nhiều hơn". Lực sinh ra trong gia đình khó khăn, được chị gái bao bọc. Nhưng rồi tình thương, sự áp đặt của chị gái khiến anh ngột ngạt. Tôi giống Lực ở chỗ có chị hai. Trước khi nhận phim, tôi đưa chị đọc kịch bản. Có những đoạn, hai chị em cùng khóc với nhau vì thấy giống chuyện của mình ngoài đời. Tôi cũng là người khép mình, ít nói, từng nhiều lần tranh cãi với chị.

Thuận Nguyễn ở tuổi 33. Anh từng đoạt á vương cuộc thi Nam vương Toàn cầu năm 2017. Năm 2023, anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Ngôi sao xanh nhờ vai Nhân phim Người vợ cuối cùng. Ngoài ra, diễn viên góp mặt trong các phim Bẫy ngọt ngào, Thanh Sói, Người mặt trời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Điều gì khiến anh đồng cảm với nhân vật trong phim mới - một người bị cấm cản theo đuổi ước mơ?

- Tôi đồng cảm với nhân vật có lẽ do từng có hoàn cảnh không suôn sẻ. Ba mẹ tôi làm lao động chân tay, cả nhà từng sống lênh đênh trên ghe, sau mới chuyển về ở nhà đất. Lúc nhỏ, khi xem phim Đất phương Nam, thấy anh Hùng Thuận đóng bé An, tôi ngưỡng mộ và nói với mẹ muốn trở thành diễn viên. Bà đáp: "Mẹ có biết gì về nghề này đâu". Lớp 10, tôi theo phụ chị gái làm nghề trang điểm cô dâu, tôi phụ chị làm tóc. Rồi tôi xin vào làm thợ phụ ở một cửa tiệm ở quận 4, TP HCM, biết cắt và duỗi tóc. Nhà không mấy khá giả, tôi xin bố mẹ nghỉ học để kiếm tiền, phụ gia đình. Tôi nói: "Giờ anh hai, chị ba đều ra nghề rồi. Con thấy bố mẹ lo cho con vất vả quá, con nghỉ cũng được".

Sau đó, mọi thứ ổn định hơn. Nhà tôi nằm ở dự án chân cầu Phú Mỹ, có tiền đền bù đất đai. Một buổi chiều, nhìn những bạn học sinh ở trường Vân Đồn tan học, tôi nghĩ về tương lai, về ước mơ ngày nhỏ của mình. Trước đây, tôi học không dở, muốn trở lại trường. Hết cấp ba, tôi đoạt quán quân cuộc thi Ngôi sao điện ảnh ngày mai, được tham gia phim của đạo diễn Phương Điền, sau đó đậu vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM, năm nào cũng được học bổng.

Ra trường, tôi từng chật vật vì cơ hội đến muộn, chậm nổi tiếng so với các bạn cùng lớp như Phương Anh Đào, Anh Tú Atus. Tôi đóng kịch ở sân khấu Thế giới trẻ, tham gia các vai phụ trên truyền hình, làm người mẫu. Năm 2017, tôi đi thi Nam vương Toàn cầu. Nhiều người vì thế nghĩ tôi đá chéo sân, không nghĩ tôi được đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Sau mười năm trong nghề, tôi mới có vai điện ảnh đầu tiên trong Người vợ cuối cùng (2021).

Hậu trường cảnh quay trong phim "Chị ngã em nâng" Hậu trường Thuận Nguyễn, Lê Khánh quay hình dưới nước. Video: Đoàn phim cung cấp

- Anh có kỷ niệm gì khi lần đầu diễn xuất bên cạnh nghệ sĩ Lê Khánh - một tên tuổi của làng phim?

- Cuối phim, nhân vật Lực nghĩ quẩn sau khi bị tai nạn, dẫn đến một cảnh vật lộn dưới nước cùng Lê Khánh. Để đóng cảnh này, tôi và chị ấy phải đi học lặn. Ban đầu, chúng tôi chỉ nhịn thở được vài chục giây, nhưng sau lên đến gần ba phút. Hai ngày quay, chúng tôi ngâm mình dưới nước lâu, toàn thân lạnh buốt nhưng vẫn phải tập trung diễn xuất, lột tả sự giằng xé của nhân vật. Đêm kết thúc cảnh, tôi ngủ không yên giấc vì đêm liên tục giật mình, mơ thấy bị sặc nước.

Còn cảnh sau khi cãi vã, chị gái trải lòng với Lực cách một cánh cửa, cũng khiến tôi cảm động. Với phân đoạn này, đạo diễn đặt góc máy đơn giản, chỉ quay trong hai lần. Tôi cảm giác đó là lúc hai nhân vật cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc và trở nên gần gũi, chân thực nhất.

- Là một trong số sao nam gây chú ý với khán giả nhờ ngoại hình và chiều cao 1,87 m, anh nghĩ điều này mang đến cho mình lợi thế gì?

- Thời còn đi học, tôi rất tự ti. Tôi cao vượt so với nhiều người xung quanh, thấy mình như một sinh vật lạ nên nhiều lúc thường khom lưng lại để có cảm giác bớt cao. Đến khi vào nghề tôi mới cảm thấy may mắn vì được bố mẹ ban cho vẻ ngoài ưa nhìn.

Tôi sợ sự đóng khung bản thân, không muốn hầu như phim nào mình đóng cũng có cảnh 18+, hay chỉ là cảnh lãng mạn. Ở phim mới, tôi từng thuyết phục đạo diễn bỏ cảnh "nóng" giữa tôi và diễn viên Uyển Ân. Nhưng khi đạo diễn thuyết phục các cảnh này phục vụ cho thông điệp của vai diễn, tôi vẫn thử sức. May mắn là chúng tôi diễn ăn ý.

- Sau tác phẩm này, anh có kế hoạch gì cho cuộc sống và phim ảnh?

- Tôi không giàu nhưng có cuộc sống ổn định. Tôi vẫn sống trong căn nhà xưa của gia đình cùng người thân. Ba đã mất nên tôi chưa muốn chuyển ra ngoài ở riêng. Tôi có người yêu làm ngoài ngành giải trí. Thỉnh thoảng, gia đình cũng giục kết hôn nhưng tôi chưa tính đến chuyện này.

Ở tuổi 33, tôi nghĩ mình không còn phù hợp dạng vai hot boy, lãng tử, muốn hướng đến những vai diễn mới lạ. Tôi thích dạng phim tâm lý tình cảm gia đình hoặc hành động. Với võ thuật, tôi đã có kinh nghiệm từ Người mặt trời, Thanh Sói. Nếu được trao cơ hội để làm mới bản thân, tôi tin mình sẽ ngày càng tốt hơn.

Hà Thu