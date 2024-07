Thuận An xin rút khỏi dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Công ty Thuận An không tiếp tục thực hiện gói thầu ở tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với lý do vướng mặt bằng, chưa thể thi công.

Thông tin được ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà nói tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội, chiều 10/7.

Gói thầu xây lắp số 2 - dự án thành phần 1, thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, được chỉ định cho liên danh 4 nhà thầu, trong đó có công ty Thuận An tham gia, với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Khối lượng công việc được chia đều cho các thành viên trong liên danh.

Theo ông Hà, gói thầu của công ty Thuận An đến nay vẫn chưa thi công do vướng mặt bằng. Sau khi lãnh đạo Thuận An bị khởi tố, bắt tạm giam, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm việc với đại diện doanh nghiệp này.

Một đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được thi công. Ảnh: Bùi Trần

"Sau buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp xin UBND tỉnh Khánh Hòa không tham gia liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu này nữa, chúng tôi đang giao đơn vị liên quan tìm hướng xử lý", đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa nói và cho biết địa phương sẽ họp tìm phương án để sắp xếp, triển khai gói thầu, đảm bảo tiến độ đặt ra.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, dài 117,5 km, bắt đầu từ nút giao quốc lộ 26B - quốc lộ 1 (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), kết thúc tại điểm giao với đường Hồ Chí Minh, phía đông TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).

Công trình gồm 4 làn xe, rộng 17 m, dự kiến khai thác năm 2027. Tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ tạo trục ngang liên kết khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và kết nối với cao tốc Bắc Nam, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1, đường ven biển... Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, dự án đã hoàn thành 9/10 gói thầu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Tập đoàn có trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thuận An kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc.

Bùi Toàn