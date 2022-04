Thuận An - trung tâm phát triển đô thị, dịch vụ của Bình Dương

TP Thuận An được kỳ vọng trở thành đầu cầu phát triển đô thị - dịch vụ hướng đến mục tiêu đưa Bình Dương lên thành phố trực thuộc trung ương năm 2050.

Để đạt mục tiêu là thành phố trực thuộc trung ương, Bình Dương vẫn còn thiếu 2 tiêu chí. Theo thống kê, năm 2020, tỉnh có 9 huyện trong khi đơn vị hành chính cấp huyện yêu cầu phải là 11. Mật độ dân số cũng chưa đáp ứng khi mới đạt 974 người/km2, phân bố chủ yếu tại các thành phố Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, Thị xã Tân Uyên.

Đến nay, Bình Dương là một trong những địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất của cả nước với 3 thành phố và 2 thị xã; sở hữu hạ tầng giao thông hiện đại. Tỉnh có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 11.000ha, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Theo thống kê của UBND tỉnh, lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 37,7 tỷ USD, chiếm khoảng 9,1% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Một góc Bình Dương nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Nhật Phúc.

Để đạt các chi tiêu thành phố trực thuộc trung ương, bên cạnh việc nâng cấp các đơn vị hành chính, địa phương còn thu hút lực lượng lao động và người dân tại các tỉnh thành chuyển về, gắn liền với việc phát triển với các khu công nghiệp.

Cũng trong mục tiêu trên, các thành phố hiện có của Bình Dương được quy hoạch theo định hướng riêng. Trong đó, Thuận An sẽ là trung tâm đô thị - dịch vụ trọng điểm của tỉnh Bình Dương tầm nhìn 2030.

Những năm qua, thành phố Thuận An đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế. Theo đánh giá của UBND TP, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện 240.280 tỷ đồng, tăng 2,38% so với cùng kỳ. Toàn thành phố hiện có 3 khu công nghiệp (VSIP 1, Việt Hương, Đồng An) và 3 cụm công nghiệp tập trung, thu hút 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn thiện, năm 2022, Quốc lộ 13 đoạn qua TP Thuận An được thi công mở rộng lên 8 làn đường. Kèm theo đó, các dự án giao thông đang được đẩy mạnh của TP HCM có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kết nối kinh tế Thuận An. Khi các tuyến giao thông này đi vào hoạt động, việc kết nối các khu công nghiệp tại Thuận An với cảng Cát Lái, cảng Cái Mép, cảng Hiệp Phước, sân bay quốc tế Long Thành, khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thuận tiện và nhanh chóng.

Bản đồ các tuyến vành đai 2,3,4 TP HCM. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP HCM

Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư các tuyến metro nối từ thành phố mới Bình Dương với metro Bến Thành - Suối Tiên... thuận tiện cho người dân làm việc tại TP HCM chuyển về an cư tại Thuận An trong vài năm tới đây. Thành phố cũng sở hữu đặc điểm thiên thời địa lợi để phát triển kinh tế và mở ra nhiều cơ hội đầu tư.

Để hoàn thành chi tiêu tỷ lệ phân bố dân cư, TP Thuận An thu hút dân cư về đây sinh sống và làm việc. Kéo theo đó, nhu cầu tìm kiếm nhà ở cũng tăng cao. Theo thống kê của trang Batdongsan, Bình Dương có số lượng tìm kiếm lớn nhất đối với thị trường bất động sản phía Nam, chiếm 30% toàn thị trường, trong đó tỷ lệ tìm mua và thuê căn hộ chiếm 73,4%, riêng Thuận An, con số này là 37%.

Năm 2021-2022, số lượng căn hộ cung ra thị trường Bình Dương cũng như Thuận An vẫn tăng trưởng nhanh chóng phục vụ cho đa dạng nhóm khách hàng. Tuy nhiên, lượng cung vẫn còn hạn chế, thiếu căn hộ phân khúc bình dân.

TS Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng TP HCM đánh giá, sự mất cân bằng này là cơ hội cho các nhà đầu tư đưa Thuận An trở thành điểm đến mới trước năm 2025. Nhu cầu phát triển của tỉnh và thực tế nhu cầu an cư sẽ là động lực khiến các thành phố mới của Bình Dương được đầu tư quy hoạch bài bản tăng trưởng nhanh chóng trong 3-5 năm tới, Thuận An là một trong số đó.

"Giá bất động sản khu vực này sẽ khó có chuyện giảm hay giậm chân tại chỗ, chỉ có tăng trưởng dương mà thôi. Giai đoạn này vẫn còn là cơ hội cho nhà đầu tư và cả cư dân nắm bắt nhanh, chậm hơn nữa thì cơ hội đầu tư và an cư ngày càng khó khăn hơn", TS Minh Hải cho biết.

Khách tham quan căn hộ Tecco Felice Homes tại sự kiện khai trương nhà mẫu tháng 3/2022. Ảnh: Tecco Felice Homes

Một trong những dự án được quan tâm tại Thuận An hiện nay là Tecco Felice Homes, liền kề vòng xoay An Phú với căn hộ 2 phòng ngủ giá từ 1,29 tỷ đồng. Dự án có hơn 25 tiện ích gồm công viên, khu vui chơi cho trẻ em, hệ thống shophouse, Skypark tầm nhìn 360 độ về Landmark, siêu thị, an ninh 4 lớp... Mới đây dự án này cũng đưa ra thêm chính sách mua nhà không cần chứng minh thu nhập tạo sự thuận lợi cho người dân muốn an cư và cơ hội cho các nhà đầu tư. Theo chủ đầu tư, dự án sẽ công bố lần đầu ra thị trường vào ngày 17/4.

Tâm Anh