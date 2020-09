Thuận An đón vốn đầu tư bất động sản đa dạng phân khúc nhằm nắm bắt cơ hội tăng trưởng sau khi địa phương trở thành thành phố trực thuộc Bình Dương.

Giữa lúc nền kinh tế nói chung gặp thách thức do ảnh hưởng từ Covid-19, thị trường bất động sản ghi nhận làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư ra các khu vực ven Hà Nội và TP HCM. Trong đó, Thuận An (Bình Dương) là điểm đến đầu tư đang được chú ý.

Nhà đầu tư tìm địa ốc giáp ranh thành phố

Giữa lúc Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thị trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhà đất các tỉnh thành giáp ranh thành phố lớn. Số liệu từ một trang thông tin bất động sản cho thấy, nhu cầu và lượng tin đăng tại các địa phương có liên kết vùng với hai đô thị trung tâm là Hà Nội và TP HCM như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bình Dương, Long An đều tăng trưởng ấn tượng. Long An, Bình Dương tăng gần 21-54% nhu cầu tìm kiếm nhà đất, còn Hòa Bình và Vĩnh Phúc tăng 41-77% so với quý trước.

"Bên cạnh việc quỹ đất đa dạng và giá bán 'mềm', sự hấp dẫn của thị trường tỉnh còn đến từ làn sóng đầu tư khu công nghiệp cùng xu hướng di cư của nhà đầu tư. Con sóng này đã gia tăng từ 2019 và bùng nổ trong 2020", đại diện bộ phận nghiên cứu của trang thông tin này phân tích.

Giáp ranh TP HCM, Bình Dương có lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm bất động sản cao hàng đầu cả nước, vượt qua các tỉnh thành lớn như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu... Nổi bật là Thuận An - đô thị vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, kéo theo nhiều cơ hội trên thị trường địa ốc.

Thuận An - điểm đến đầu tư mới

Với quy mô dân số khoảng 400.000 người, từ nhiều năm nay, Thuận An là một trong những địa phương trọng điểm trong phát triển kinh tế, xã hội của Bình Dương. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, dù ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Thuận An vẫn ước đạt 119.500 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, theo Sở Công Thương Bình Dương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 37.750 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Song song đó, thành phố còn triển khai thêm một số công trình giao thông và 7 công trình thủy lợi với tổng kinh phí 14 tỷ đồng.

Trên địa bàn thành phố Thuận An có các khu công nghiệp lớn, mang lại giá trị về sản xuất, xuất khẩu, đóng góp ngân sách, đồng thời tạo ra việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An. Đây vừa là điều kiện để Thuận An đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa là động lực thúc đẩy bất động sản nhà ở - thương mại để phục vụ nhu cầu của đông đảo người lao động và chuyên gia quốc tế.

Cơ hội của mô hình nhà phố thương mại

Thực tế, thời gian gần đây, Thuận An đã trở thành mảnh đất màu mỡ thu hút hàng loạt dự án bất động sản. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 400 dự án được UBND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, riêng Thuận An chiếm khoảng 100 dự án. Nhiều ông lớn trong làng bất động sản như Tập đoàn Tecco, Tập đoàn Vingroup, DCT Group, Tập đoàn Đất Xanh... đều có kế hoạch triển khai dự án tại đây.

Các dự án tại Thuận An phần lớn tập trung vào loại hình căn hộ. Điều này tạo ra dư địa lớn cho mô hình nhà phố thương mại - dòng sản phẩm đang nổi lên nhờ tính đa năng, có thể vừa khai thác kinh doanh dịch vụ vừa làm nơi an cư tiện nghi.

Sức hút của mô hình này nằm ở tính đa công năng: vừa an cư, vừa kinh doanh, vừa gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Nổi bật là dự án Lavela Garden tại khu vực Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Dự án nằm giữa các tuyến giao thông huyết mạch của các hoạt động công nghiệp, kết nối các khu vực liền kề DT743 và Mỹ Phước - Tân Vạn.

Trên diện tích 1,4 ha, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Lễ phát triển 83 sản phẩm đất nền quy cách xây dựng thành nhà phố thương mại với diện tích đất 60-100 m2. Các căn có thiết kế một trệt, một lầu, riêng lô góc có thiết kế một trệt hai lầu. Mật độ xây dựng chỉ 42%. Dự án này còn sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại với đầy đủ chức năng của một cụm dân cư tiện nghi, an ninh 24/7, hạ tầng tiện ích và công viên rộng 1.659 m2, mang đến không gian sống xanh cho cư dân.

Ông Trần Hạnh, một nhà đầu tư cá nhân chia sẻ, đại dịch đã tạo ra áp lực cho đại đa số người mua trên thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư có tiềm lực. Bản thân ông cùng nhiều bạn bè đang chờ cơ hội bắt đáy thị trường với những sản phẩm tốt, mức giá hợp lý.

"Lavela nằm ngay khu dân cư đông đúc hiện hữu, đón đầu luồng khách lớn là chuyên gia, người lao động tại các khu công nghiệp tại Thuận An. Giá bất động sản cũng rất tốt so với mặt bằng chung tại khu Đông TP HCM. Với mức giá chỉ dưới 20 triệu đồng một m2, tôi tin sản phẩm này rất giàu tiềm năng", ông Hạnh chia sẻ.

