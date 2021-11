Thuận An có thêm hơn 800 căn hộ giá gần 23 triệu đồng một m2

Bình DươngVới mức giá từ 22,9 triệu đồng mỗi m2, dự án chung cư Tecco Felice Homes đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân tại TP Thuận An.

Định cư tại thành phố Thuận An, Bình Dương nhiều năm, song nhiều người lao động vẫn khó tìm được nơi an cư ưng ý. Đơn cử, anh Nguyễn Đoàn (kỹ sư cơ điện, quê Hưng Yên), người có 7 năm làm việc tại khu công nghiệp Đồng An. Tôi tính mua nhà xong sẽ lập gia đình, nhưng không dễ vì ngân sách mới dừng ở vài trăm triệu, anh Đoàn nói. Tương tự, chị Ngân Khánh (quê Lào Cai), hiện làm tại khu công nghiệp VSIP1 đang cũng muốn mua căn hộ tại Thuận An làm của để dành. Song sau quá trình nâng lên, đặt xuống, chị vẫn chưa chọn được căn nhà như kỳ vọng.

Đường vào khu công nghiệp VSIP tại TP Thuận An. Ảnh: Báo Bình Dương

Anh Đoàn, chị Khánh nằm trong số 1,2 triệu lao động nhập cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương - thủ phủ công nghiệp của cả nước. Đây cũng là lực lượng cư dân có nhu cầu an cư lớn, song việc sở hữu ngôi nhà để an cư vẫn là bài toán không đơn giản.

Thuận An hiện là một trong số địa phương có thị trường căn hộ sôi động tại Bình Dương. Song mặt bằng chung hầu hết các dự án đang được chủ đầu tư nhắm đến giới chuyên gia, doanh nhân thành đạt nhiều hơn là phần lớn người dân nhập cư làm việc tại các khu công nghiệp.

Giám đốc một doanh nghiệp địa ốc cho rằng, việc sở hữu nhà ở tại TP Thuận An ngày càng khó khăn với người có thu nhập vừa phải do nhiều dự án chào bán mới với giá trung bình hơn 30 triệu đồng mỗi m2. Thậm chí, có dự án chạm ngưỡng trên 40 triệu đồng một m2. Trong khi nhu cầu nhà ở lớn nhất là những căn hộ với mức giá vừa vừa túi tiền của số đông người lao động.

Người dân tại thành phố Thuận An ngày càng khó sở hữu nhà ở hơn vì hai nguyên nhân lớn: nhu cầu nhà luôn tăng nên giá nhà cũng tăng, cộng thêm tốc độ đô thị hóa nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập khiến người dân loay hoay với bài toán làm sao mua nhà, vị này nói.

Theo các chuyên viên môi giới địa ốc, trong bối cảnh giá căn hộ chung cư vẫn gia tăng, những dự án có mức giá khoảng 22-23 triệu đồng được nhiều người mua nhà săn đón. Điển hình trong số đó là Tecco Felice Homes của chủ đầu tư Tecco, với giá 1,1 tỷ đồng cho mỗi căn hai phòng ngủ, cụ thể là từ 22,9 triệu một m2.

Tecco Felice Homes sở hữu nhiều lợi thế để trở thành điểm an cư phù hợp, với hệ thống tiện ích nội khu tương đối hoàn chỉnh. Với hồ bơi, công viên cây xanh, công viên trên không, khu vui chơi ngoài trời, phòng khám quốc tế Tecco - Timec, hệ thống shophouse tại tầng trệt, hệ thống an ninh 4 lớp, dự án kỳ vọng mang tới cư dân một cuộc sống hiện đại, văn minh, đủ đầy tiện ích. Mỗi căn hộ sẽ được bàn giao tới khách hàng với nội thất cơ bản.

Phối cảnh dự án Tecco Felice Homes.

Dự án tọa lạc trên tuyến đường Lê Thị Trung, cách 500m so với vòng xoay An Phú, ngay tại khu dân cư hiện hữu lâu đời. Trong bán kính 1-5km dự án đã có đủ tiện ích ngoại khu gồm: trường học các cấp, chợ Mỹ Dung, chợ An Cơ, chợ An Bình, bệnh viện đa khoa Vạn Phúc, bệnh viện Quốc tế Columbia, trung tâm thương mại Vincom, bến xe An Phú...

Bên cạnh đó, dự án cũng nằm liền kề trục đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn ngã sáu An Phú), kết nối nhanh chóng TP Thuận An với TP Thủ Đức, TP Thủ Dầu Một, TP Biên Hòa, quận 12 (TP HCM) khoảng 30 phút bằng phương tiện cá nhân.

Để sở hữu căn hộ tại Tecco Felice Homes, khách hàng chỉ cần khoảng 300 triệu và có mức thu nhập trung bình 18 triệu mỗi tháng trở lên. Mức thu nhập khá phù hợp với gia đình trẻ, kỹ sư, nhân viên văn phòng, lao động có thâm niên..., đại diện Tecco Group cho biết.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Tecco Felice Homes cũng mang tới giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng. Nhiều chính sách ưu đãi dành cho người mua đang sống tại TP Thuận An, TP Dĩ An, quận Gò Vấp, quận 12, TP Thủ Đức...

Biết tới dự án Tecco Felice Homes, chị Ngân Khánh đánh giá: Dự án khá thuận tiện di chuyển tới khu công nghiệp nơi làm việc. Ngoài ra mức giá cũng vừa phải, phù hợp với thu nhập của tôi'. Trong khi đó, anh Nguyễn Đoàn đánh giá cao chuỗi tiện ích nội, ngoại khu của dự án.

Theo các chuyên gia, khu căn hộ hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư thực sự, sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở đang không ngừng tăng lên tại Bình Dương. Đây cũng là khoản đầu tư hứa hẹn cho nhiều nhà đầu tư với mức ngân sách hạn chế.

Hoài Phong