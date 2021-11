Thừa Thiên Huế, Hải Phòng đóng cửa hàng loạt trường học

Từ 8/11, Hải Phòng và Thừa Thiên Huế đóng cửa nhiều trường, chuyển sang dạy online do xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng, nhiều trường hợp là giáo viên, học sinh.

Ngày 8/11, hàng chục trường học tại 17 xã, phường ở TP Huế đóng cửa, tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, liên quan đến ổ dịch xã Quang Vinh, thành điểm cách ly tập trung của toàn bộ giáo viên nhà trường. Ảnh: Vạn An

99 trường học thuộc các phường, xã Phú Nhuận, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Vĩnh Ninh, Đông Ba, Phú Hội, Phước Vĩnh, Thủy Bằng, Xuân Phú, An Cựu, Hương Phong, Vỹ Dạ, Phú Thanh, Phú Hậu, Hải Dương, Thuận An sẽ dừng học trực tiếp đến hết 10/11.

Huyện Quảng Điền cũng đóng cửa hơn 30 trường học sau khi ghi nhận hàng chục ca nhiễm cộng đồng ở xã Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Lợi. Trong đó, ổ dịch ở xã Quảng Vinh có gần 40 ca.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tình hình dịch căng thẳng nên phải thay đổi phương án học tập. Hiện nay trên địa bàn chỉ có học sinh ở huyện Nam Đông, A Lưới và Thị xã Hương Trà là còn đến trường.

"Ngoài việc tổ chức dạy học qua truyền hình để phù hợp với hoàn cảnh của dịch, các đơn vị cũng thông báo tạm dừng dạy thêm, học thêm tại các trung tâm", ông Tân nói.

Chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng - Đỗ Văn Lợi - cho biết, dịch diễn biến phức tạp, len vào trường học khiến nhiều trường phải chuyển sang trạng thái học online thay vì học tập trung, từ hôm nay.

THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đóng cửa từ 8/11 sau khi cơ sở này có F1. Ảnh: Giang Chinh

Quận Kiến An và huyện An Lão đóng cửa tất cả trường trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới. Nhiều trường ở huyện An Dương (mầm non, tiểu học và THCS xã An Đồng), quận Hồng Bàng (THCS Hồng Bàng và tiểu học Nguyễn Huệ), quận Ngô Quyền (THPT Thái Phiên) cũng tạm thời dừng học trực tiếp, đều vì các ca F0, F1.

Theo báo cáo của UBND quận Kiến An, chiều qua (7/11), quận ghi nhận 7 ca mắc Covid-19. Trong đó, ổ dịch tại phường Tràng Minh chiếm 6 ca. Các ca bệnh phức tạp, liên quan tới nhiều địa điểm tập trung đông người như chợ Phù Lưu, Trường THCS Bắc Hà, Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện An Lão).

Theo điều tra dịch tễ, ổ dịch Tràng Minh có nguồn lây từ một người 22 tuổi trở về từ Gia Lai, sau đó thực hiện cách ly tại nhà từ 30/10. Ngày 6/11, người này được xác định dương tính.

Các thành viên gia đình không tuân thủ đúng quy định cách ly tại nhà nên đã làm lây lan dịch bệnh. Ngày 7/11, nhà chức trách lấy mẫu xét nghiệm 5 người nhà bệnh nhân cho kết quả dương tính Covid-19, trong đó có ba cháu đang là học sinh trên địa bàn quận Kiến An và huyện An Lão.

Trong giai đoạn 4 của dịch (27/4 - 8/11), Hải Phòng ghi nhận 117 ca (70 cộng đồng, 47 nhập cảnh).

Võ Thạnh - Giang Chinh

Giang Chinh