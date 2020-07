Thừa Thiên Huế có tân Giám đốc Công an

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ nhiệm làm Giám đốc công an tỉnh, ngày 31/7.

Quyết định điều động, bổ nhiệm được Bộ Công an công bố ngày 31/7 bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu của Bộ Công an do trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an chủ trì buổi lễ. Điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn tại buổi lễ bổ nhiệm. Ảnh: Trần Hồng

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn nhận nhiệm vụ từ ngày 1/8 thay cho đại tá Nguyễn Quốc Đoàn chuyển đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn 44 tuổi, quê Thanh Hóa, từng trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, giữ chức vụ Phó bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an. Tháng 1/2018, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương, làm Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Kể từ đầu tháng 5 đến nay, Bộ Công an bổ nhiệm hàng chục chức danh lãnh đạo, trong đó có gần 10 giám đốc công an tỉnh và gần 20 phó giám đốc công an tỉnh cùng nhiều cục trưởng.

Giải thích về việc bổ nhiệm, luân chuyển, lãnh đạo Bộ Công an cho biết để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo không phải là người địa phương.

Võ Thạnh