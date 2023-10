Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ tránh lũ

Các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cho học sinh nghỉ từ chiều 18/10 để tránh lũ lụt.

Sáng 18/10, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Thừa Thiên Huế có mưa lớn trên diện rộng, nhiều vùng đang bị ngập sâu. 86 trường ở huyện Quảng Điền, Phong Điền đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tuyến đường về thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền bị ngập. Ảnh: Vạn An

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho hay, học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều nay. Năm học này, tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 276.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông các cấp theo học tại 568 trường.

Áp thấp nhiệt đới nối với dải hội tụ vắt qua miền Trung đã gây mưa to cho các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Lượng mưa từ 19h ngày 17/10 đến 8h ngày 18/10 có nơi trên 190 mm như: Tà Long (Quảng Trị) 190 mm, Bình Tiến (Thừa Thiên Huế) 310 mm.

Hiện mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế ở báo động 1-2, khi mưa lớn và tăng lưu lượng xả hồ thủy điện thì nước sông Bồ có thể lên báo động 3, sông Hương báo động 2. Nhiều khu vực hạ nguồn sông Bồ sẽ tiếp tục ngập.

Tại Quảng Trị, một số trường học tại vùng trũng huyện Hải Lăng ở các xã Hải Phong, Hải Định, Hải Chánh đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Huyện Gio Linh cũng cho 115 em học sinh trường mầm non và trường Tiểu học xã Linh Trường nằm ở thôn Khe Me nghỉ học. Do mưa lớn kéo dài, cộng nước thượng nguồn sông Ô Lâu đổ về nhanh khiến nhiều nơi đang ngập cục bộ.

Toàn bộ học sinh tại Đà Nẵng đã nghỉ học liền ba ngày kể từ 16/10 do mưa to khiến nước ngập nhiều nơi, không đảm bảo an toàn nếu trẻ đến trường.

Dự báo hôm nay Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa 40-80 mm. Lượng mưa dự báo không lớn so với đợt mưa 13-15/10, nhưng do khu vực này đã mưa nhiều ngày, đất ngậm nước, rất dễ sạt lở.

Võ Thạnh