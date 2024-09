Thua Syria, Việt Nam nín thở chờ vé dự VCK U20 châu Á 2025

Hải PhòngViệt Nam thua Syria 0-1 tối 29/9, đứng nhì bảng A và phải chờ kết quả các bảng khác mới mong có suất dự vòng chung kết U20 châu Á 2025.

* Ghi bàn: Ngọc Chiến phản lưới 77'

Trên sân Lạch Tray, Việt Nam và Syria thi đấu với tâm lý cầu hòa - kết quả vừa đủ để có thể dắt tay nhau đi tiếp. Hai đội chơi chặt chẽ, nên không có cơ hội thật sự nguy hiểm nào được tạo ra trong hiệp một.

Thế trận tương tự diễn ra trong 30 phút tiếp theo hiệp hai, trước khi Syria đẩy cao tốc độ với nhiều pha tấn công nguy hiểm từ biên trái. Phút 75, Anas Dahhan sút xa từ khoảng 22 m chếch bên trái. Dù bóng đi trúng vị trí, thủ môn Phạm Đình Hải xử lý không tốt khi đẩy sượt tay, đưa bóng vọt xà. Ngay sau đó, Syria đá phạt góc, bóng sượt đầu Youshaa Knaj rồi đập tiếp đầu Nguyễn Ngọc Chiến trong thế bị động bay vào lưới.

Nguyễn Công Phương (số 10) đi bóng trước vòng vây đối phương, ở trận Việt Nam thua Syria 0-1 tại lượt cuối bảng A vòng loại U20 châu Á 2025. Ảnh: Hai Tư

Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng thể lực suy giảm khiến đội không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đội khách. Phút bù thứ nhất, chủ nhà phối hợp tốt bên cánh phải, trước khi cầu thủ vào sân thay người Hoàng Khanh chọc khe cho Hoàng Minh Tiến dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

Thua chung cuộc 0-1, Việt Nam xếp nhì bảng A với chín điểm, cùng hiệu số +10, còn Syria dẫn đầu với 12 điểm tuyệt đối.

Vòng loại U20 châu Á 2025 có 10 bảng, lấy 10 đội nhất và năm đội nhì thành tích tốt nhất, để cùng chủ nhà Trung Quốc thi đấu vòng chung kết. Do có bảng bốn đội, nên đội nhì ở bảng năm phải bỏ đi kết quả với đội xếp cuối. Vì vậy, Việt Nam trừ đi trận thắng Bhutan – xếp cuối bảng A – 5-0, còn sáu điểm cùng hiệu số +5.

Ở bảng thứ bậc các đội nhì, tám đội đang có cùng sáu điểm, với Iraq tạm đứng nhất với hiệu số +17. Việt Nam có cùng hiệu số +5 như Yemen và Qatar, nhưng tạm xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn, với bảy bàn so với sáu và năm. Ấn Độ (+2) hiện chốt top 5 6 điểm cùng hiệu số +4. Xếp sau là Australia (+3), Kyrgyzstan (+3), Campuchia (-3). Hai đội có ba điểm, gồm UAE (-1) và Tajikistan (-1).

Bảng thứ bậc 10 đội nhì vòng loại U20 châu Á 2025 tính đến 21h00 ngày 29/9.

Việt Nam đánh mất quyền tự quyết, nhưng vẫn có cơ hội để nằm trong top năm đội nhì.

Campuchia chắc chắn không nằm trong top năm, do bảng B đã kết thúc. Trong khi đó, UAE (bảng C), Tajikistan (E) cũng không thể có nhiều hơn sáu điểm. Việt Nam phải mong các đội này không thắng, hoặc thắng nhưng không thể có hiệu số tốt hơn +5. Một đối thủ khác là Kyrgyzstan ở bảng I nhiều khả năng cũng không thể có chiến thắng do gặp đội tuyển rất mạnh Nhật Bản ở lượt cuối.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Phạm Đình Hải, Đặng Thanh Bình, Nguyễn Bảo Long, Lê Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Lê Tuấn Khải, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Quang Duyệt, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Công Phương, Hoàng Minh Tiến

Syria: Maksim Sarraf, Mohammad Almustafa, Hasan Almahmoud, Ahmad Alkalou, Wessam Dukhan, Abdurahman Alarjah, Ahmad Soufi, Anas Dahhan, Mamdouh Warda, Mahmoud Alomar, Youshaa.

Hiếu Lương