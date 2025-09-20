Thua lỗ hàng tỷ đồng do đầu tư bất động sản, tôi trầm cảm nặng

Nhiều khi tôi muốn ngủ một giấc không tỉnh dậy, đi làm không có động lực, ăn uống không vào, tâm lý tiếc của khiến tôi rơi vào bế tắc.

Vợ chồng tôi 35 tuổi. Năm 2022, chúng tôi vay tiền ngân hàng, gom góp hết tiền tích lũy để đầu tư bất động sản. Do không có kiến thức, tâm lý fomo nên hiện tại khu vực đầu tư rớt nửa giá, đồng nghĩa chúng tôi mất vài tỷ đồng, rao bán không có người mua. Hiện tại tôi còn thiếu ngân hàng hơn một tỷ, nếu thu nhập như hiện tại, cố gắng trả trong ba năm tới. Nhưng tôi có hai con đang tuổi ăn học, lớp tám và lớp một. Bé học rất giỏi, chi phí học mỗi tháng của hai bé khoảng 12-13 triệu đồng. Tôi không có ý định cho con chuyển trường.

Tôi còn đất do nội ngoại cho, dự dịnh làm của cho con sau này. Khoảng hai tháng nay, tôi rơi vào trầm cảm nặng: nhiều khi muốn ngủ một giấc không tỉnh dậy, đi làm thì không có động lực, ăn uống không vào, tâm lý tiếc của khiến tôi rơi vào bế tắc. Tôi sợ tình trạng này kéo dài mình sẽ bị bệnh tâm lý mất. Mong các anh chị cho tôi xin lời khuyên. Thật sự tôi rất cần những chia sẻ và những bài học từ quý độc giả để tôi có thể vực dậy. Tôi xin cảm ơn.

Thùy Dung