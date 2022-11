Thư viện 11 triệu USD phục vụ 600.000 sinh viên

Để truy cập hệ thống thư viện số, sinh viên và giảng viên của 45 trường vào website neulib.neu.edu.vn, dùng tài khoản email được trường sở tại cấp để đăng nhập. Người dùng có thể sử dụng máy tính, điện thoại cá nhân và truy cập từ một vị trí bất kỳ, không bắt buộc đến thư viện và dùng máy tính để bàn.

Hệ thống dữ liệu của thư viện số được chia thành hai nhóm ngoại sinh và nội sinh. Tài liệu ngoại sinh do Ngân hàng thế giới tài trợ, chủ yếu là sách chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Anh do các nhà xuất bản uy tín thế giới phát hành. Tài liệu nội sinh do các trường đóng góp, gồm 18.000 luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, giáo trình... Tổng số đầu sách và tạp chí là hơn hơn 2,3 triệu.

Thạc sĩ Bùi Thị Sen cho biết trong chín tháng đầu năm nay, thư viện số có địa chỉ lic.neu.edu.vn với hơn 150.000 lượt truy cập. Đến giữa tháng 10 khi chuyển sang tên miền neulib.neu.edu.vn, số lượt truy cập là 19.000 trong hơn một tháng. Dự kiến, khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên được tiếp cận nguồn học liệu của thư viện số.