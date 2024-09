Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm việc găm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão

Các hành vi lợi dụng ảnh hưởng của bão Yagi để đầu cơ, găm hàng, tăng giá sẽ bị xử lý nghiêm, theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại Công điện ngày 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống người dân.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Công Thương bám sát, kịp thời xử lý với biến động giá cả bất thường và cung cầu những mặt hàng thiết yếu. Ông lưu ý toàn bộ lực lượng quản lý thị trường tăng giám sát, quản lý tại địa bàn. Theo đó, các tổ chức, cá nhân lợi dụng ảnh hưởng của cơn bão số 3 để đầu cơ, găm hàng, tăng giá phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hỗ trợ cho hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhất là tại các khu vực đang bị cô lập, khó tiếp cận.

Cùng ngày, Bộ Tài chính cho biết do ảnh hưởng bởi bão Yagi, ngành nông nghiệp ở một số địa phương bị thiệt hại nặng. Cùng đó, việc đứt gẫy giao thông vận chuyển hàng hóa dẫn tới tại một số nơi, một số thời điểm xuất hiện tình trạng khan hiếm các mặt hàng như rau, củ quả, thực phẩm, nước uống. Việc này cũng dẫn đến tăng giá cục bộ tại một số nơi, khó khăn cho sinh hoạt, tiêu dùng.



Vì vậy, Bộ trưởng Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị có biện pháp quản lý, điều hành giá, theo sát diễn biến thị trường, kịp thời cân đối cung cầu, ổn định giá cả, không để xảy ra thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Các đơn vị phải giám sát kê khai, niêm yết, công khai thông tin về giá. Các hành vi vi phạm pháp luật về giá sẽ bị xử lý nghiêm, theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Thực tế, những ngày qua, tại nhiều chợ dân sinh ở một số địa phương chịu ảnh hưởng của bão, nhiều loại rau, củ, quả đều có mức giá tăng đáng kể so với trước bão. Trong đó, có những loại giá đã tăng gấp hai, ba lần so với ngày thường. Nguyên nhân, theo các tiểu thương, do giá mua vào tăng cao, việc nhập hàng, di chuyển cũng khó khăn hơn nhiều.

Song, nhà chức trách khẳng định tại hệ thống bán lẻ và các chợ, nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn cơ bản đảm bảo. Để ổn định nguồn cung và giá, các mặt hàng này đã được chủ động điều chuyển sang nguồn hàng các tỉnh phía Nam.

Phương Dung