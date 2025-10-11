Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách thuế ngăn đầu cơ bất động sản

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách thuế hợp lý nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ, thổi giá, chào bán nhà ở vượt quá mặt bằng chung của thị trường.

Sáng 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về phát triển đột phá nhà ở xã hội với các bộ ngành, địa phương và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp, hạ giá thành sản phẩm, như cắt giảm chi phí tuân thủ, đầu vào, đơn giản thủ tục.

Ông nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính sách thuế hợp lý nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ, thổi giá, chào bán nhà ở vượt quá mặt bằng chung của thị trường. Đồng thời, ông cho rằng nhà điều hành cần có chính sách tín dụng phù hợp để điều tiết và hướng dòng vốn vào đúng mục tiêu, ưu tiên các dự án nhà ở xã hội và các đối tượng có nhu cầu thực. Ngược lại, dòng tiền chảy vào các phân khúc mang tính đầu cơ, trục lợi chính sách cần được kiểm soát chặt.

Thủ tướng đặt vấn đề, tại sao cùng một cơ chế, chính sách nhưng có địa phương thực hiện rất tốt, trong khi một số nơi còn hạn chế. Ông đề nghị các đại biểu tập trung phân tích bài học kinh nghiệm, vướng mắc về thể chế trong lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, xác định giá đất và lựa chọn, giao dự án cho các chủ đầu tư nhà ở xã hội.

Trước ý kiến cho rằng "có tỉnh không có nhu cầu nhà ở xã hội", Thủ tướng không đồng tình, khẳng định "không có tỉnh nào không có nhu cầu, vấn đề là cách làm phải phù hợp". Ông nói thêm "nếu địa phương nào thực sự không có nhu cầu thì rất hoan nghênh, và đề nghị báo cáo rõ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị về nhà ở xã hội, ngày 11/10. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng, mà có thể là nhà thấp tầng. Các dự án này không nên đặt ở khu vực hẻo lánh, mà phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa.

Ông mong muốn sau phiên họp, các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ được giải quyết ngay. Những nội dung còn vướng sẽ được báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết tại kỳ họp tới để tháo gỡ kịp thời.

"Không vì vướng mắc thể chế mà không triển khai được nhà ở xã hội", ông nêu quan điểm, yêu cầu các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp phải đổi mới tư duy, hành động, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, phát triển.

Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đến năm 2025, hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở bức thiết cho người lao động và bảo đảm an sinh xã hội.

Đến nay, theo Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 9 tháng đầu năm khởi công mới là 73 dự án với quy mô là 57.815 căn hộ.

Thủ tướng nhìn nhận một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vẫn chưa phù hợp với tình hình thực tế. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp và nhà ở xã hội còn thiếu, tiến độ triển khai còn chậm.

Trong khi đó, giá nhà ở tại đô thị lớn vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, còn tình trạng đẩy giá, tạo giá cao, giá ảo, gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi, một số chủ đầu tư dự án đưa ra giá chào bán cao hơn nhiều mức trung bình. Việc vận hành và sàn giao dịch bất động sản chưa thống nhất, còn tiềm ẩn rủi ro và thiếu minh bạch. Thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu minh bạch.

Bên cạnh đó, ông cho rằng mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 là thách thức lớn, cần phải có giải pháp đột phá. Bên cạnh 22 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao thì cũng có 8 địa phương khó hoàn thành.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phản ánh đúng tình hình và đưa ra giải pháp đột phá, cụ thể, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, bền vững.

"Không để diễn ra tình trạng đầu cơ, thổi giá trục lợi, tinh thần là nói đi đôi với làm, làm thật, hiệu quả thật và nhân dân được hưởng thụ thật", ông nói thêm.

Phương Dung