Thủ tướng yêu cầu thanh tra về cung ứng điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra về quản lý, cung ứng điện của EVN từ đầu 2021 đến tháng 6 năm nay.

Nội dung này được nêu tại công điện về đảm bảo cung ứng điện được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký, ban hành hôm nay.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện hiện nay, nhất là các yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng điện để tăng cường hiệu lực. Bộ sớm hướng dẫn EVN xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về điện, hoàn thành trước 10/6.

Bộ Công Thương phải hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện 2023 - 2025; chỉ thị về đảm bảo cung ứng điện, cấp than, khí cho sản xuất điện. Các công việc này cần báo cáo, trình Thủ tướng trước ngày 8 và 15/6.

Bộ cũng được giao lập đoàn thanh tra về quản lý, cung ứng điện của EVN từ đầu năm 2021 đến đầu tháng 6 năm nay.

Việc đàm phán giá điện với các dự án điện tái tạo chuyển tiếp (điện mặt trời, điện gió) được yêu cầu hoàn thành trong tháng 6, trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".

Liên quan tới lưới điện truyền tải, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát để hướng dẫn đầu tư, trong đó có đầu tư theo hình thức hợp tác công tư và trình Thủ tướng ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương sớm điều chỉnh quản lý, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ trong tháng 6 và nghiên cứu các chính sách phù hợp, hiệu quả.

Công nhân điện lực sửa chữa trên đường dây. Ảnh: Nguyệt Nghi

Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực, nỗ lực cao nhất các giải pháp bảo đảm cung ứng điện. EVN chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện.

Tập đoàn này được giao trực tiếp tháo gỡ khắc phục sự cố các nhà máy điện, nhất là các nhà máy điện tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) và Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) cung cấp đủ than, khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của EVN và khắc phục ngay sự cố các nhà máy điện thuộc thẩm quyền, đưa vào vận hành trong tháng 6.

UBND các tỉnh, thành phố cùng EVN, các tổng công ty, công ty điện lực thực hiện các kịch bản ứng phó khó khăn cung ứng điện, tiết kiệm điện thời gian tới.

Nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino đã làm tăng nhu cầu dùng điện sinh hoạt của người dân. Mưa ít ở các tỉnh phía Bắc nên nước về các hồ thủy điện rất thấp, ảnh hưởng tới cung ứng điện mùa khô năm nay.

Lượng tiêu thụ điện bình quân cả nước đạt gần 820 triệu kWh một ngày trong tháng 5, tăng hơn 20% so với tháng 4. Riêng ngày 19/5, lượng tiêu thụ gần 924 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ. Công suất tiêu thụ cực đại cũng đạt đỉnh ở 44.600 MW và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối tháng 4, EVN dự báo miền Bắc có thể thiếu 1.600-4.900 MW trong mùa khô. Hơn một tháng sau, tình hình cung ứng điện ở tình trạng "khẩn cấp" hơn khi theo tính toán của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), hệ thống điện miền Bắc có thể thiếu khoảng 8.000 MW trong trường hợp cực đoan, tăng 60% so với dự báo trước đây. Vì thế, A0 đề nghị tăng mức tối đa ngừng cấp điện của hệ thống điện quốc gia từ 8.000 MW lên 15.000 MW, tương đương điện cho miền Bắc giảm 8.100 MW. Trong đó, mức giảm cấp điện lớn nhất của Hà Nội và TP HCM khoảng 4.100 MW.

Tập đoàn này cho biết chiến lược huy động trong thời gian này vẫn duy trì vận hành tối đa nguồn than, dầu khí và năng lượng tái tạo để giữ mực nước các hồ thủy điện, và nâng dần mực nước các hồ lớn phía Bắc.

Ngoài tiết kiệm, ngành điện cũng vận động khách hàng điều chỉnh thời gian sử dụng vào các giờ cao điểm nắng nóng và tham gia chương trình giảm phụ tải (DR). Hiện có khoảng 11.000 khách hàng là các doanh nghiệp tham gia chương trình này, ước tính lượng điện tiết kiệm mỗi ngày khoảng 20 triệu kWh, tương đương 2,5% điện năng tiêu thụ.

EVN cũng đề nghị các địa phương tiết kiệm điện 10% trong trụ sở các cơ quan hành chính sự nghiệp; trụ sở các đơn vị ngành điện giảm 15% lượng điện tiêu thụ; giảm công suất chiếu sáng tại địa phương 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Minh