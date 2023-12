Thủ tướng yêu cầu tăng kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết

Bộ Công an tập trung xử lý nguyên nhân gây tai nạn giao thông dịp Tết như nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai làn hoặc ngược chiều, Thủ tướng chỉ đạo.

Trong công điện đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán ngày 5/12, Thủ tướng đồng thời yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, kêu gọi người dân đã uống rượu bia không lái xe; không dùng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi ôtô; tuân thủ quy định tốc độ.

Bộ Công an xử lý người dừng đỗ trái phép, quay đầu xe hoặc vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, không giấy phép lái xe; tàu chở quá vạch mớn nước an toàn.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành sửa tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường để người dân đi lại một tuần trước Tết Nguyên đán. Trục chính ra vào nội đô Hà Nội và TP HCM, tuyến kết nối nhà ga, sân bay, bến cảng, cần có phương án phân luồng, không để ùn tắc kéo dài trước và sau Tết Nguyên đán.

Các trạm thu phí không dừng và trạm thu phí sân bay phải thông suốt, không để ùn tắc. Sở Y tế địa phương chuẩn bị trang thiết bị, thuốc để cứu chữa người bị tai nạn giao thông.

CSGT kiểm tra nồng đồ cồn tài xế trên xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, TP HCM, cuối tháng 10/2023. Ảnh: Trần Long

Sáng cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 sẽ triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường nội dung điều tiết liên tỉnh. Cụ thể, Bộ sẽ điều tiết công an các địa phương, giữa những người thực thi nhiệm vụ trên tuyến đường với công an cấp xã để xử lý hiệu quả hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng là nồng độ cồn, ma túy, tốc độ.

"Tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm theo phương án khép kín 24/24h, tập trung vào ôtô khách, ôtô chở hàng vi phạm. Lực lượng chức năng sử dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang, tuần tra cơ động kết hợp dừng kiểm soát tại một điểm", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay.

Cục Cảnh sát giao thông đánh giá xử lý vi phạm nồng độ cồn giúp giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm nay xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, làm chết 99 người, bị thương 168 người, giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Viết Tuân