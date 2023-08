Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về tiếp cận vốn vay bất động sản

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ nghiên cứu sửa ngay quy định tại Thông tư 06 về cho vay, trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra ngày 16/8. Theo đó, ông giao Phó thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì, họp ngay với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành để nghiên cứu, sửa điểm bất hợp lý trong tiếp cận tín dụng vay, trong đó có lĩnh vực bất động sản nêu tại Thông tư 06/2023.

Thông tư 06 dự kiến có hiệu lực từ 1/9, bổ sung quy định không được vay vốn để góp vốn, hợp tác đầu tư với dự án đầu tư không đủ điều kiện kinh doanh. Quy định này, theo phản ánh của giới chuyên gia, sẽ dẫn tới tình trạng một số khách hàng có nhu cầu vay vốn, gồm doanh nghiệp bất động sản, người mua nhà, nhà đầu tư, sẽ không tiếp cận được tín dụng do "dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh".

Tại chỉ đạo hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân, bảo đảm chính sách khi ban hành phải đúng, trúng, không cản trở phát triển và kịp thời xử lý vướng mắc.

Như vậy, nếu quy định trên tại Thông tư 06 được sửa đổi, chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản vẫn được vay khi dự án đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Thị trường bất động sản, nhất là một số dự án lớn sau thời gian đóng băng, gần đây đã "nhúc nhích" khởi động sau sự vào cuộc gỡ khó của Chính phủ, bộ ngành và địa phương. Tuy vậy, thị trường này vẫn chưa thực sự "tan băng", doanh nghiệp bất động sản chưa hết khó khăn.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, quý II chỉ có 7 dự án bất động sản, nhà ở hoàn thành với hơn 2.420 căn, giảm một nửa so với quý I và chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc triển khai các dự án bị chậm hoặc dừng do gặp khó khăn về pháp lý, vốn.

Tại hội nghị tháo gỡ đầu tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan quản lý tiếp tục rà soát khung khổ pháp lý, "xem vướng mắc ở đâu, tại văn bản nào, nội dung gì, ai giải quyết, giải quyết trong bao lâu". Ông lưu ý việc thúc đẩy nhanh sự ra đời của các sàn giao dịch bất động sản để tăng tính tự điều tiết của thị trường, hạn chế can thiệp hành chính.

Anh Minh