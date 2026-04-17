Thủ tướng yêu cầu sớm tinh gọn thôn, tổ dân phố trên toàn quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nội vụ tham mưu sắp xếp thôn, tổ dân phố trong quý 2/2026, gắn với sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước.

Sáng 17/4, làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành nội vụ tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là lĩnh vực giáo dục và y tế; tổ chức đánh giá sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc.

Bộ Nội vụ được giao triển khai "năm cán bộ cơ sở", bảo đảm đội ngũ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đồng thời thiết lập hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc cho cán bộ cấp xã. Bộ cũng phải nghiên cứu cơ chế liên thông nhân sự khu vực công và tư, đề xuất giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ; tham mưu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được Chính phủ đặt ra từ tháng 4/2025 trong đề án tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu lộ trình sắp xếp theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống cộng đồng dân cư.

Theo quy định hiện hành, thôn được tổ chức ở xã, gồm các tên gọi như thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc; tổ dân phố được tổ chức ở phường với các tên gọi như tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu. Đến hết năm 2021, cả nước có hơn 90.000 thôn, tổ dân phố, trong đó khoảng 69.500 thôn và 20.900 tổ dân phố, với gần 297.800 người hoạt động không chuyên trách.

Thôn, tổ dân phố không phải cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên cùng địa bàn cư trú, hoạt động theo nguyên tắc tự quản, chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Mỗi thôn có trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng; trường hợp cần thiết có thêm một phó.

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi; hướng dẫn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Bộ này cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững đến năm 2031.

Thanh tra Chính phủ được giao tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đổi mới theo hướng không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm mà còn phòng ngừa, cảnh báo, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển. Cơ quan này cũng hướng dẫn địa phương xử lý dứt điểm các dự án gặp khó khăn trên địa bàn.

