Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị kiểm điểm

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm do chậm khắc phục sự cố sạt lở tại xã Khe Sanh và vắng mặt không báo cáo tại cuộc họp với lãnh đạo Chính phủ.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 14/12, Thủ tướng đánh giá công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến an toàn nhà ở của 12 hộ dân tại xã Khe Sanh còn nhiều thiếu sót, các cơ quan của tỉnh Quảng Trị chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai. Địa phương phải báo cáo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng trước ngày 20/12.

Vụ sạt lở tại xã Khe Sanh xảy ra trong các ngày 16-17/11, song gần 10 ngày sau tỉnh Quảng Trị mới ban hành tình trạng khẩn cấp và gần một tháng sau mới ban hành lệnh xây dựng công trình khắc phục. Đến nay, 12 hộ dân với 47 nhân khẩu vẫn chưa thể trở về nhà, phải tạm trú tại trụ sở cơ quan huyện Hướng Hóa cũ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Quảng Trị không để cán bộ các cấp vô cảm trước khó khăn của nhân dân, đồng thời khẩn trương chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, các điều kiện và thủ tục pháp lý theo tình huống khẩn cấp. Bộ Quốc phòng sẽ cử lực lượng công binh hỗ trợ xây dựng công trình chống sạt lở, hoàn thành trước 31/12, song song với việc sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân.

Về lâu dài, địa phương cần nghiên cứu phương án tiêu thoát nước nhằm bảo đảm ổn định hạ tầng và nhà ở trong khu vực.

Sạt lở tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, tháng 11/2025. Ảnh: Đắc Thành

Trong một tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hai lần phê bình tỉnh Quảng Trị liên quan đến việc chậm khắc phục sạt lở và xây dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo thống kê, mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thời gian qua làm 1.635 nhà bị sập, 39.461 nhà bị hư hỏng. Cuối tháng 9, khi thị sát công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lớn nhất nhiều thập kỷ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Thủ tướng phát động chiến dịch Quang Trung xây nhà mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng cho người dân. Đến nay, các địa phương đã khởi công 1.535 nhà, hoàn thành 469 nhà và sửa chữa xong 31.950 nhà.

Vũ Tuân