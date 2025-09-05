Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ cháy 500 xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Thủ tướng yêu cầu Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân, làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vụ hỏa hoạn.

Ngày 4/9, Thủ tướng gửi công điện yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.

Chủ tịch TP Hà Nội đồng thời xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến cấp phép, quản lý, đảm bảo phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ. Thành phố phối hợp cùng Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác cầu Vĩnh Tuy; trước mắt có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình. Kết quả kiểm định báo cáo Thủ tướng trước 15/9.

Công điện nêu rõ thành phố phải rà soát toàn bộ bãi trông giữ xe, nhất là dưới gầm cầu, gầm đường bộ để chấn chỉnh, không để xảy ra hỏa hoạn tương tự.

Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm. Các địa phương rà soát tất cả bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để chấn chỉnh, xử lý sai phạm.

Gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi trông giữ xe hôm 30/8. Ảnh: Phạm Chiểu

Khoảng 13h ngày 30/8, lửa bùng phát từ một góc bãi xe sát trụ T3, nhanh chóng lan rộng khiến bãi giữ xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy bốc cháy dữ dội. Thống kê bước đầu của phường Hồng Hà, vụ cháy làm khoảng 500 xe máy các loại bị thiêu rụi, diện tích cháy 300 m2.

Gầm cầu Vĩnh Tuy là địa điểm trông giữ phương tiện vi phạm giao thông do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ. Sau hỏa hoạn, gầm cầu Vĩnh Tuy bị vỡ nhiều mảng bêtông, trụ cầu bong tróc, trơ lõi thép và ám khói đen kịt.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ phối hợp đơn vị tư vấn và đơn vị quản lý rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng tới kết cấu và độ an toàn của cầu.

Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng, nối quận Long Biên với quận Hai Bà Trưng cũ. Công trình được xây dựng năm 2009, thiết kế 6 làn ôtô, 2 làn xe hỗn hợp.

Vũ Tuân