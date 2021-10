Thủ tướng yêu cầu 'không cát cứ giao thông'

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, địa phương không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.

Sáng 9/10, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó thủ tướng Lê Văn Thành quyết liệt chỉ đạo để việc lưu thông và giao thông vận tải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, bao gồm hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ. Các địa phương thực hiện theo điều tiết chung.

Bộ Giao thông Vận tải tham khảo ý kiến địa phương nhưng cấp quyết định là Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ. Các cơ quan Trung ương tăng cường kiểm tra, "không để mỗi địa phương làm một kiểu".

"Thận trọng, không chủ quan nhưng phải làm và có lộ trình, trước hết thí điểm một tuần, sau đó sơ kết, việc gì tốt tiếp tục làm, không thì dừng", Thủ tướng nêu rõ.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương bám sát chủ trương chuyển hướng chiến lược đã được thống nhất, từ "zero Covid" sang thích ứng an toàn. Địa phương phối hợp với các Bộ ngành để mở lại giao thông liên tỉnh, không để đây là điểm nghẽn và không "ngăn sông cấm chợ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 với các địa phương, sáng 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Các ý kiến tại cuộc họp cơ bản thống nhất đánh giá dịch bệnh hai tuần qua từng bước được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, trong đó có các ổ dịch lớn như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, hai tuần qua số ca nhiễm cộng đồng giảm 44,7% so với hai tuần trước đó. Một số địa phương số ca mắc tăng, chủ yếu do xét nghiệm tầm soát những người về quê. Từ 1/10 đến nay, tại 43 tỉnh, thành có khoảng 180.000 người trở về địa phương, trong đó 1.031 người xét nghiệm dương tính.

Tỷ lệ nhiễm tại TP HCM "đã giảm rất sâu", khoảng 20 lần so với lúc đỉnh dịch. Đến nay nhiều bệnh viện dã chiến tại TP HCM đã có giường trống, số bệnh nhân tại các trung tâm hồi sức tích cực cũng giảm 60%.

Thủ tướng cho rằng kết quả trên đạt được do các địa phương đã kiên trì chống dịch dựa trên ba trụ cột: Cách ly hẹp nhất và chặt nhất; xét nghiệm thần tốc nhưng an toàn, khoa học, hiệu quả; điều trị từ xa, từ sớm, ngay tại cơ sở, góp phần giảm ca chuyển nặng và tử vong.

Ông nêu rõ, tới đây hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh sẽ được ban hành và thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương không đặt ra quy định trái với nguyên tắc chung, song cũng không cứng nhắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Những nội dung nào chưa hợp lý hoặc có cách làm hay hơn thì báo cáo cấp trên để điều chỉnh, bổ sung.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương phối hợp tổ chức tốt việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại thành phố, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh và an toàn. Thủ tướng chỉ rõ, vừa qua việc này có một số trục trặc nhưng các địa phương đã rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn. Ông lưu ý, nếu hàng chục nghìn người dân trở về thì không cơ sở cách ly tập trung nào đáp ứng được. Do đó cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tốt của Tiền Giang, An Giang trong việc cho người dân cách ly tại cơ sở.

Thủ tướng giao Bộ Y tế có kế hoạch cụ thể về lượng vaccine tiếp nhận từ nước ngoài trong những ngày tới, đến cuối năm nay và sang năm 2022. Với vaccine trong nước phải đặt yêu cầu an toàn là số một, bảo đảm khách quan, trung thực về khoa học, "dứt khoát là như vậy, không bị bất cứ sức ép hay tác động nào".

Hiện tốc độ bao phủ vaccine của Việt Nam tăng nhanh, trung bình đạt 1,5 triệu mũi mỗi ngày. Đến 8/10, cả nước tiêm được hơn 51 triệu liều. Việt Nam đã có 52% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Hai bộ Thông tin và Truyền thông, Công an phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp các nền tảng, chia sẻ dữ liệu để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. "Dứt khoát trong tuần này phải làm thuận lợi nhất cho người dân. Việc này không nói lại nữa, nếu không làm được thì báo cáo với Ban chỉ đạo", Thủ tướng nói.

Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tính toán lộ trình thực hiện "hộ chiếu vaccine". Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho học sinh đi học bình thường trở lại ở những nơi an toàn, nhất là những nơi xa xôi, miền núi, hải đảo.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các lực lượng chi viện tiếp tục kiên trì ở lại các tỉnh, thành phía Nam tới cuối tháng 10, khi việc bao phủ vaccine cho người dân đã đạt mức tương đối an toàn.

Đầu tháng 10, Cục Hàng không Việt Nam lấy ý kiến các tỉnh, thành về việc mở lại đường bay nội địa. Bên cạnh nhiều địa phương đồng ý, một số tỉnh, thành đề nghị tạm thời chưa mở đường bay đến cảng hàng không trên địa bàn như Hải Phòng, Hà Nội, Gia Lai... Đến chiều 8/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương thí điểm mở lại một số đường bay nội địa từ ngày mai (10/10). Theo kế hoạch được Bộ Giao thông Vận tải ban hành sau đó, ngành hàng không sẽ khai thác lại 19 đường bay trên cả nước, bao gồm cả chặng đến Hải Phòng, Hà Nội.

Ngoài hàng không, hiện vận tải hành khách đường sắt và đường bộ chưa được khôi phục thống nhất trên toàn quốc. Bộ Giao thông Vận tải đã gửi kế hoạch tổ chức vận tải đường sắt đến 24 tỉnh, thành xin ý kiến. Tuy nhiên, đến 8/10, mới có Đà Nẵng, Quảng Trị phản hồi bằng văn bản, nhất trí với đề xuất này.

Viết Tuân