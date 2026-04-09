Thủ tướng yêu cầu Chính phủ mới bắt tay ngay vào công việc

Ngay sau khi được kiện toàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương triển khai nhiệm vụ, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Sáng 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ông nhấn mạnh yêu cầu các thành viên Chính phủ bắt tay ngay vào công việc, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18 của Trung ương liên quan kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Tài chính rà soát, bổ sung, cập nhật để sớm trình Chính phủ. Các bộ, ngành đồng thời hoàn thiện chương trình hành động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì tiếp tục rà soát, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đối với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả xử lý thời gian qua. Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng được giao chỉ đạo nội dung này.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc còn lại để sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển, trong bối cảnh cần bảo đảm an ninh năng lượng và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thành viên Chính phủ dự phiên họp Thường trực Chính phủ, sáng 9/4. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ giao các cơ quan hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong tuần tới. Quy chế làm việc phải đổi mới tư duy, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Chiều 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031. Một ngày sau, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ khóa mới gồm 6 Phó thủ tướng và 17 Bộ trưởng, trưởng ngành, với tổng số 23 thành viên.

Vũ Tuân