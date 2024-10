Thủ tướng: Việt Nam luôn thích ứng và hài hòa lợi ích các bên

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn thích ứng và hài hòa lợi ích các bên khi được hỏi về tầm nhìn, lựa chọn để phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 30/10 phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) lần thứ 8 ở Riyadh, Arab Saudi, với chủ đề "Chân trời vô tận: đầu tư hôm nay, định hướng tương lai".

Việt Nam mong muốn các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư phát huy vai trò tiên phong trong dẫn dắt, định hướng phát triển cho tương lai. Đặc biệt, cần đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ, thúc đẩy hợp tác, đầu tư tại các nước đang phát triển, các nước nghèo, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hữu nghị Việt Nam - Arab Saudi và chính sách "hướng Đông" của các quốc gia khu vực Trung Đông. Thủ tướng mong các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực có nhu cầu: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, hạ tầng thông minh, quản trị thông minh.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định chính sách tăng cường thu hút mọi nguồn lực từ bên trong và bên ngoài. Việt Nam luôn đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, có tính cạnh tranh cao trong khu vực, toàn cầu. Việt Nam đang tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, logistics.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) lần thứ tám ở Riyadh, Arab Saudi, ngày 30/10. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam luôn quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Việt Nam đầu tư củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, tạo nền tảng vững chắc để bảo đảm an ninh, an toàn và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, lâu dài, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sau phát biểu, Thủ tướng tham gia phiên trao đổi với Tổng biên tập Economist Zanny Minton Beddoes. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nguồn lực để thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng trong 10 năm tới tại Việt Nam là rất lớn. Ông đề nghị các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn lực thiết yếu, tăng cường hợp tác đầu tư và hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để có thể thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0". Thủ tướng khẳng định với một số lĩnh vực như điện, vận tải, nông nghiệp, Việt Nam đã sẵn sàng thực hiện chuyển đổi năng lượng theo cam kết.

Trước câu hỏi về tầm nhìn và lựa chọn của Việt Nam để phát triển, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ luôn thích ứng và luôn hài hòa lợi ích các bên. Với sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và kỳ vọng của Việt Nam, Thủ tướng cũng khẳng định quan điểm chiến lược, tư duy đổi mới và tầm nhìn phù hợp khuyến khích nhà đầu tư sẽ là chìa khóa để Việt Nam và các nhà đầu tư "cùng làm, cùng thắng".

Hội nghị FII lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2017 tại Riyadh với mục tiêu quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, doanh nhân và các lãnh đạo trẻ để thảo luận về đầu tư quốc tế và nền kinh tế toàn cầu.

Sự kiện này còn được gọi là "Davos ở sa mạc" khi thu hút khoảng 6.000 người tham gia từ gần 100 quốc gia trên thế giới, bao gồm lãnh đạo các quốc gia, doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức quốc tế hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng là khách mời chính và lãnh đạo cấp cao duy nhất của châu Á phát biểu tại FII8.

Ngọc Ánh