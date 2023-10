Thủ tướng: Việt Nam đã làm được những điều tưởng như không thể

Đại dịch ập đến, khó khăn tứ bề, nhưng Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất một lòng, làm được những điều tưởng như không thể, mang lại bình yên cho nhân dân.

"Việt Nam trở thành một trong những nước đi sau nhưng về trước trong phòng chống dịch", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống Covid-19, sáng 29/10.

Ông cho biết tháng 12/2019, thế giới ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Đến 23/1/2020, Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên. Tuy nhiên, Việt Nam đã sớm mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trong nước từ 11/10/2021 và mở cửa với quốc tế từ 15/3/2022; chuyển phân loại Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B tại Việt Nam hôm 20/10/2023.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, Việt Nam đã đưa ra chiến lược vaccine với 3 thành tố quan trọng: Lập Quỹ Vaccine để huy động nguồn lực tài chính; tiến hành ngoại giao vaccine để tiếp cận vaccine trong bối cảnh "có tiền cũng không mua được" do tiếp cận vaccine không bình đẳng; triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay miễn phí cho toàn dân.

"Thành công trong cuộc chiến chống đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết quân đội đã huy động 192.000 cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch. Trong đó, 23.000 người tham gia kiểm soát dịch bệnh; 6.500 người tham gia tiêm chủng cho người dân; 116.500 người làm nhiệm vụ cách ly công dân nhập cảnh; 46.000 người làm tuần tra biên giới, đảm bảo an sinh xã hội, mai táng, vận chuyển tử thi, vận chuyển hàng hóa.

Bộ Quốc phòng tăng cường 16.500 quân y, 200 máy móc phục vụ các địa phương thời điểm dịch bùng phát. Lúc cao điểm nhất, toàn quân huy động 230.000 bộ đội, dân quân tự vệ tham gia chống dịch, kiểm soát biên giới, bảo vệ khu cách ly, chuyển túi an sinh, vận chuyển lương thực, thu hoạch hoa màu giúp dân...

Theo Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến, lực lượng công an đã huy động 3,3 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch; lập hơn 10.000 chốt cách ly và bệnh viện dã chiến; 560.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết, khoanh vùng. 11 công an tử vong do Covid-19 trong đó 6 người hi sinh khi chống dịch.

Trong thời gian chống dịch 550 người đăng thông tin sai sự thật bị phạt hành chính; hơn 3.200 người nhập cảnh vi phạm bị xử lý hành chính. Hơn 400 người lợi dụng dịch bệnh đầu cơ, nâng khống giá bán mặt hàng thiết yếu bị xử lý. Bộ Công an tập trung điều tra, xử lý hành vi lợi dụng chống dịch để tham nhũng, như vụ Việt Á.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, báo chí đã đưa nhiều tin bài đồng hành chống dịch. Những tin bài chất lượng có giá trị vượt thời gian để người dân tiếp cận trong thời gian giãn cách xã hội là "liều thuốc an sinh tinh thần".

Kinh phí huy động phòng chống dịch còn dư hơn 900 tỷ đồng

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết trong thời gian chống dịch, ở trung ương huy động 2.900 tỷ đồng, địa phương 15.000 tỷ đồng. Phần lớn số tiền ở trung ương được chuyển về Quỹ vaccine do Bộ Tài chính quản lý; còn lại chuyển địa phương hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu. Việc kêu gọi, tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng "công khai, minh bạch, không thất thoát, lãng phí".

Sau khi đại dịch được kiểm soát, cơ quan kiểm tra Đảng và kiểm toán Nhà nước đã làm việc và một số nơi xảy ra sai sót đều do xuất phát từ khó khăn khi chống dịch. Vì vậy, bà Hà đề xuất Thủ tướng cho phép địa phương không phải thu hồi các khoản đã chi từ nguồn vận động để nộp về quỹ vaccine.

Với kinh phí còn dư ở trung ương 118 tỷ đồng, địa phương 800 tỷ đồng, bà Hà đề nghị Thủ tướng nếu không còn nội dung hỗ trợ thì chuyển toàn bộ về trung ương sử dụng cho các đợt sau hoặc thiên tai, sự cố.

Viết Tuân