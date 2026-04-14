Thủ tướng: Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thiện thủ tục và đưa hai bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 tại Ninh Bình vào hoạt động trong quý II/2026.

Sáng 14/4, làm việc với Bộ Y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Theo Thủ tướng, vướng mắc của hai dự án chủ yếu liên quan đến phối hợp giữa Bộ Y tế và các bộ, ngành. Ông giao Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thi công, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cấp phép môi trường để đưa công trình vào sử dụng. "Dứt khoát đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026", ông nói, giao Bộ Y tế hoàn thiện cơ chế đặc thù vận hành trong tháng 4.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế rà soát các nhiệm vụ, đề án được giao liên quan thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết 57, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Kết luận 18 của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ Y tế cần nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, kiện toàn chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, ưu tiên triển khai sớm trong năm 2026 tại vùng sâu; đồng thời rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm theo hướng khoa học, hiệu quả.

Liên quan triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện các cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý II/2026, bao gồm dữ liệu về trẻ em, môi trường cơ sở y tế, y tế dự phòng, người khuyết tật, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội và an toàn thực phẩm. Bộ phải cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhằm giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Y tế, sáng 14/4. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó phát biểu tại Quốc hội ngày 10/4, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn thiện phần xây dựng với chất lượng cao nhưng chưa thể đưa vào sử dụng sau 10 năm do vướng mắc về quyết toán, phòng cháy chữa cháy và yêu cầu kỹ thuật.

Theo Bộ trưởng, khó khăn lớn phát sinh từ sai phạm trong giai đoạn ký kết hợp đồng, khiến việc xử lý dứt điểm gặp nhiều trở ngại. Một điểm nghẽn quan trọng là tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy khi công trình xây dựng theo quy định cũ, nhưng thẩm định lại phải áp dụng tiêu chuẩn mới, buộc phải điều chỉnh thiết kế, tháo dỡ một số hạng mục và thực hiện lại quy trình phê duyệt.

Quá trình thẩm tra cũng phát sinh vướng mắc khi nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành, khiến việc xác định giá trị quyết toán và thanh toán cho nhà thầu chưa thể hoàn tất.

Hai dự án được khởi công năm 2015, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường, đặt tại Ninh Bình, nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu. Tuy nhiên, dự án đã dừng thi công từ đầu năm 2021, một số hạng mục xuống cấp. Thanh tra Chính phủ cuối tháng 3 xác định nhiều vi phạm trong hầu hết các khâu từ đấu thầu, xây dựng đến quản lý dự án, khiến tiến độ chậm hơn 7 năm, gây lãng phí lớn với dấu hiệu thiệt hại khoảng 1.253 tỷ đồng.

Cuối tháng 3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, với cáo buộc gây lãng phí 803 tỷ đồng tại hai dự án này.

Vũ Tuân