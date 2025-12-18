Thủ tướng: Triệt để khai thác dữ liệu thay hồ sơ giấy

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tư pháp chuẩn hóa quy trình để các cơ quan, địa phương triệt để khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, thay thế hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chiều 18/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; 4 năm triển khai Đề án 06.

Thủ tướng yêu cầu cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, gây mất thời gian cho người dân và doanh nghiệp. "Việc nào người dân, doanh nghiệp làm tốt hơn thì giao họ làm", Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu công khai kết quả cắt giảm thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đầu tư phát triển. Đây là động lực để tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bắt kịp, tiến cùng và vươn lên đòi hỏi phải đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; trong đó tập trung ba đột phá là thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính phải gắn với tinh gọn bộ máy. Phương châm được nhấn mạnh là "bộ máy tinh gọn - dữ liệu kết nối - quản trị thông minh". Thủ tướng nêu rõ vai trò của các chủ thể trong phát triển là "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong triển khai chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 18/12. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với khai thác và sử dụng dữ liệu số; bảo đảm dữ liệu được kết nối, dùng chung giữa các bộ, ngành và địa phương, hạn chế phát sinh thủ tục xin - cho. Dữ liệu phải trở thành nền tảng cho điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ công. Ông lưu ý cần kết hợp đầu tư của Nhà nước với xã hội hóa; trong đó doanh nghiệp công nghệ giữ vai trò nòng cốt, Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, tạo thị trường và đặt hàng sản phẩm, dịch vụ số.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao trình Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đo lường và Luật Bưu chính; đồng thời giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Bộ Công an có nhiệm vụ trình Nghị định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong tháng 1/2026; nghiên cứu cơ chế đột phá cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo; xây dựng nghị quyết về phát triển công dân số. Cùng với phủ sóng 5G, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh internet vệ tinh; ứng dụng VNeID sẽ trở thành nền tảng số quốc gia.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá thời gian qua các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ sinh thái "Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp" từng bước hình thành. Chính phủ đã ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược; trong đó 6 nhóm được ưu tiên triển khai ngay gồm mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo, AI camera, robot di động tự hành, 5G, blockchain và các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa, thiết bị bay không người lái.

Đến nay, 5G đã phủ sóng khoảng 59% dân số; tốc độ internet của Việt Nam tăng 50 bậc, vào nhóm 20 nước hàng đầu thế giới. Năm nay, thêm 3 tuyến cáp quang biển và cáp đất liền được đưa vào khai thác, nâng gấp đôi năng lực kết nối quốc tế so với năm 2020. Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2024 xếp hạng 71 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số doanh nghiệp công nghệ số tăng lên khoảng 80.000; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ đạt 172 tỷ USD; quy mô thương mại điện tử đạt 36 tỷ USD năm 2025. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục được hoàn thiện; gần 58 triệu dữ liệu đất đai, 107 triệu dữ liệu hộ tịch, hơn 100 triệu dữ liệu bảo hiểm và 35 triệu giấy phép lái xe đã được làm sạch, đồng bộ. Hơn 3.240 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được cắt giảm.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ giá trị tăng thêm của kinh tế số năm 2025 mới đạt khoảng 14% GDP, chưa đạt mục tiêu 20%; nhiều chương trình, đề án còn chậm tiến độ; người dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận internet.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Nhật Bắc

Tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, trong 5 năm qua, tốc độ internet Việt Nam lên hạng 18; chính phủ điện tử hạng 71. Kinh tế số tăng trưởng 8,6%; doanh thu từ công nghệ công nghiệp tăng 26%.

Sàn giao dịch khoa học, công nghệ đang hoàn thiện mô hình theo tiêu chuẩn quốc tế. Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng đang tiên phong trong các lĩnh vực cốt lõi như giao thông thông minh, chiếu sáng thông minh, cảng thông minh.

Theo ông Quân, năm 2026, Bộ sẽ quyết liệt chuyển đổi số toàn diện, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến từng người dân, doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ chiến lược sẽ hình thành cùng với thu hút các tập đoàn công nghệ đầu tư vào Việt Nam.

Vũ Tuân