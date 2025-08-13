Thủ tướng tri ân trưởng bản cứu 90 người thoát lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm, tri ân anh Mùa A Thi - Trưởng bản Háng Pu Xi (Điện Biên) - người cứu hơn 90 dân bản thoát lũ quét ngày 1/8, tại hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại hội nghị sáng 13/8, anh Mùa A Thi kể bản Háng Pu Xi nằm nép mình dưới chân núi, quanh năm mây phủ. Trước kia, đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá; trời nắng thì bụi đỏ mù mịt, trời mưa thì lầy lội, xe không thể vào. Bà con chủ yếu sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, chăn nuôi gà, lợn; đủ ăn nhưng thiếu mặc. Nhiều hôm mưa lớn, nước suối dâng cao, trẻ em phải nghỉ học vì không qua được cầu.

Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống bản làng đã thay đổi rõ rệt. Đường bêtông đến tận cổng, điện sáng từng nhà, sóng điện thoại và Internet đã về bản. Trẻ em đi học đều đặn, bà con có nước sạch để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, mùa mưa không còn lo dột, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Tuy nhiên sáng 1/8, cơn lũ dữ đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương. Nhiều gia đình trắng tay, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và đường đi. Lũ qua đi để lại nỗi ám ảnh, gánh nặng thiệt hại đè nặng lên người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm trưởng bản Mùa A Thi - người đã giúp 90 người thoát thảm họa lũ quét. Ảnh: TTXVN

Trưởng bản Mùa A Thi kiến nghị Đảng, Nhà nước và các bộ ngành sớm bố trí kinh phí từ Dự án 2 "Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, để giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

Anh mong muốn Nhà nước hỗ trợ di dời các hộ đến nơi ở an toàn, xây dựng lại nhà cửa cho những gia đình mất trắng; đầu tư đường, cầu, công trình thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra, bà con cần vốn, cây trồng, vật nuôi, đất sản xuất để phục hồi sản xuất; sửa chữa, nâng cấp lớp học, trạm y tế và công trình thủy lợi sau mưa lũ.

"Cháu hứa sẽ cùng cán bộ xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực hỗ trợ; tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; vừa phát triển kinh tế, vừa giữ rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình", anh Thi nói.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều hạn chế, thực hiện chương trình gặp không ít khó khăn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, các chương trình mục tiêu phải khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân tộc thiểu số, giúp họ thoát nghèo, làm giàu từ chính đất đai, tài nguyên và trí tuệ của mình; đảm bảo tiếp cận bình đẳng các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và nguồn lực quốc gia; tạo nhiều việc làm, sinh kế để vươn lên.

"Các mục tiêu phải thiết thực, cụ thể, khả thi, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá; với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông lưu ý việc giảm nghèo phải gắn với bình đẳng, đặc biệt quan tâm nhóm dễ bị tổn thương; đồng thời ưu tiên tăng ngân sách cho chương trình từ 10-15% so với giai đoạn trước. Các cơ quan liên quan cần xây dựng cơ chế kết nối cộng đồng các dân tộc, phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cho phát triển cộng đồng.

"Phải bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn chữ viết, tiếng nói của đồng bào; biến văn hóa thành nguồn lực, di sản thành tài sản", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, cả nước hiện có 53 dân tộc thiểu số với hơn 14,4 triệu người, sinh sống trên diện tích chiếm khoảng 3/4 lãnh thổ. Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, có khoảng 1.516 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở 32 tỉnh, thành phố.

Chương trình giai đoạn 2021-2030 có 10 đề án cụ thể, với tổng vốn giai đoạn 2021-2025 hơn 137.000 tỷ đồng. Sau 5 năm triển khai, 6 nhóm nhiệm vụ cơ bản đã đạt hoặc vượt kế hoạch, trong đó có mục tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động trong độ tuổi và bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa dân tộc.