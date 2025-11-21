Thủ tướng tới Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới thành phố Johannesburg của Nam Phi, bắt đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và các hoạt động song phương.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nam Phi diễn ra ngày 21-24/11, theo lời mời của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam tới Nam Phi sau 21 năm, theo TTXVN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân tới Nam Phi ngày 21/11. Ảnh: VGP

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay có chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững". Sự kiện sẽ tập trung vào 4 trọng tâm gồm tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm, bền vững.

Tại hội nghị lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước.

Thủ tướng cũng sẽ có các hoạt động song phương với Nam Phi để thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực, hiện thực hóa những thỏa thuận cấp cao, hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược; tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

G20 được thành lập năm 1999 gồm các nước G7 và những nền kinh tế lớn khác. G20 chiếm 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế. Đây là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu.

Việt Nam đã 6 lần được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Huyền Lê