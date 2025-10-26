Thủ tướng tới Malaysia dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính rạng sáng nay tới Kuala Lumpur dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các hội nghị liên quan - loạt sự kiện lớn nhất trong năm của khối.

Trong ba ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ hội nghị, dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN và Lễ ký Tuyên bố về việc Kết nạp Timor-Leste vào ASEAN. Thủ tướng đồng thời dự các hội nghị cấp cao ASEAN với đối tác Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Hợp Quốc, theo TTXVN.

Lãnh đạo chính phủ Việt Nam sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13, tham dự Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 lần thứ 3, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 28, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Hội nghị cấp cao các nước RCEP lần thứ 5...

Thủ tướng cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, rạng sáng 26/10. Ảnh: VGP

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề "Bao trùm và bền vững", định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới.

Tại những Hội nghị Cấp cao ASEAN với đối tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác sẽ kiểm điểm, định hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với đối tác, đặc biệt tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đang được quan tâm như thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai và trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Vũ Hoàng