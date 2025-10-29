Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao gây chú ý trên mạng xã hội vì khoảnh khắc tặng kẹo cho phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN.

Khi tới Kuala Lumpur, Malaysia, dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và các sự kiện bên lề cuối tuần trước, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao gây chú ý khi dừng lại ở chỗ tác nghiệp của các phóng viên, thò tay vào túi lấy kẹo ra tặng mọi người.

"Cho các bạn đấy", Thủ tướng Gusmao vui vẻ nói khi đưa kẹo cho các phóng viên.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau đó cũng tiến lại bên cạnh người đồng cấp Timor-Leste và trêu: "Ông chỉ phát kẹo cho các phóng viên nữ ư?". "Không, có phóng viên nam đây mà", ông Gusmao đáp.

Thủ tướng Timor-Leste tặng kẹo cho phóng viên Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao tặng kẹo cho các phóng viên. Video: X/@fmtoday

Trang Malay Mail nhận xét một cách dí dỏm rằng với bộ râu bạc trắng, hình ảnh vị Thủ tướng 79 tuổi này phát kẹo cho phóng viên gợi nhớ tới hình ảnh "ông già Noel phát quà cho mọi người".

Ông Gusmao nổi tiếng là người rất thân thiện với giới truyền thông. Trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 5, ông cũng gây chú ý vì tặng kẹo cho các phóng viên.

Trong một video khác cũng được lan truyền trên mạng xã hội, khi đi qua nhóm phóng viên đang tác nghiệp tại sự kiện, ông Gusmao dừng lại hỏi thăm: "Các bạn ổn chứ? Tôi thấy sự mệt mỏi qua đôi mắt các bạn". Khi các phóng viên trêu rằng họ muốn xin thêm kẹo, Thủ tướng Timor-Leste làm điệu bộ giả vờ bỏ chạy, khiến đám đông bật cười.

Thủ tướng Timor-Leste tặng kẹo cho phóng viên Thủ tướng Timor-Leste Gusmao trò chuyện với các phóng viên. Video: TikTok/@syudazman96

Timor-Leste hôm 26/10 gia nhập ASEAN, trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của khối sau 14 năm vận động. Ông Gusmao cho biết việc gia nhập hiện thực hóa khát vọng hội nhập của đất nước "sau hành trình bền bỉ và kiên định", nhấn mạnh Timor-Leste coi ASEAN là mái nhà chung và là lựa chọn chiến lược cho tương lai.

Ngọc Ánh (Theo Malay Mail, Bernama, Yahoo News)