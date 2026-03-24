Thủ tướng tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử và Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 24/3 thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử và Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva, theo TTXVN. Đây là hai lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung phát triển.

Bảo tàng Năng lượng nguyên tử nằm trong Trung tâm triển lãm Thành tựu kinh tế quốc dân ở thủ đô Moskva, được xây dựng từ năm 2018 và đưa vào khai thác từ năm 2023. Công trình gồm 4 tầng nổi và ba tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m2, có khả năng đón gần 2.100 khách tham quan cùng một lúc và 4.500 lượt khách mỗi ngày.

Bảo tàng Năng lượng nguyên tử là nơi giới thiệu về lịch sử và những thành tựu hiện đại của lĩnh vực năng lượng hạt nhân Nga, tổ chức các triển lãm, bài giảng, cuộc họp kinh doanh để quảng bá, thông tin về những thành tựu và sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp hạt nhân Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử tại Moskva, Nga hôm 24/3. Ảnh: VGP

Được thiết kế như trung tâm khoa học nhằm phục vụ cho cả công chúng cũng như các chuyên gia trong ngành, bảo tàng bao gồm khu vực sinh hoạt chung, các phòng giảng, phòng thí nghiệm sáng tạo, vườn đọc sách, văn phòng và quán cà phê.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan, khám phá các khu triển lãm "Dự án Nguyên tử Liên Xô" và "Thời đại của những người tiên phong", nghe giới thiệu về thời kỳ những khám phá "nguyên tử" đầu tiên và quan trọng nhất được thực hiện.

Thủ tướng sau đó tham quan Triển lãm "Công nghiệp Hạt nhân hiện đại", tìm hiểu về các ứng dụng tiềm năng của công nghệ hạt nhân trong năng lượng, y học, công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp... Thủ tướng cũng tìm hiểu về quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ nguyên tử, những yếu tố cốt lõi của khoa học và thực tiễn, nguồn lực con người, cơ sở vật chất của việc phát triển năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình.

Theo ông, Liên Xô trước đây và Nga ngày nay đã có các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Trong chuyến công tác này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước đã ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng mong muốn Việt Nam và Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình, trong đó ngoài phát triển năng lượng nguyên tử còn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học nguyên tử trong các lĩnh vực y học, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva hôm 24/3. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về lịch sử xây dựng trung tâm và định hướng phát triển trong tương lai, các phòng điều khiển 16 tuyến tàu điện ngầm của Moskva cũng như Khu vực tổ chức vận hành tập trung toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm.

Hệ thống tàu điện ngầm Moskva là một trong những mạng lưới giao thông đô thị lớn và ấn tượng nhất thế giới. Đi vào hoạt động từ năm 1935, đến tháng 12/2024, hệ thống có tổng chiều dài 466,62 km với 271 ga, trở thành mạng lưới tàu điện ngầm dài nhất châu Âu và đứng thứ 8 thế giới.

Với lưu lượng hành khách trung bình khoảng 7,5 triệu lượt người/ngày, đây là hệ thống tàu điện ngầm bận rộn nhất châu Âu và ngoài châu Á.

Một trong những điểm đặc biệt của hệ thống này là kiến trúc và trang trí bên trong của các ga tàu. Nhiều ga được thiết kế như những "cung điện ngầm", với trần cao, đèn chùm lộng lẫy, đá cẩm thạch và các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Hệ thống đã tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với tinh thần "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ", Việt Nam đang triển khai các đột phá chiến lược, trong đó có đột phá phát triển hạ tầng. Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng giao thông, với nhiều tuyến đường sắt đô thị đã, đang và sẽ được đầu tư, nhất là tại Hà Nội và TP HCM, với tầm nhìn hiện đại, xanh và thông minh.

Kinh nghiệm phát triển hệ thống tàu điện ngầm tại Moskva có ý nghĩa tham chiếu cho phát triển hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, nhất là trong việc quy hoạch hệ thống tàu điện ngầm về hướng tuyến, độ dài, vị trí các nhà ga, trạm đầu mối, các nhà hành chính, các xưởng sản xuất, kết nối với các đường của mạng đường sắt chung và phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và hệ thống giao thông nói chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thăm chính thức Nga ngày 22-25/3 theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin.

Phạm Giang